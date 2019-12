SALERNO. S'intitola “La Pagella" il singolo di esordio del duo “Segni distintivi" presentato questa mattina nella Sala del Gonfalone del Comune di Salerno. “Segni distintivi" è un duo formato da Angelo Forni, salernitano ora in servizio a Napoli, e Fabio Sgrò, milanese, amici accomunati da due grandi passioni, la loro professione e la musica. Sono poliziotti e lavoravano insieme a Milano Ovest presso la Polizia Stradale, quando iniziano il loro progetto artistico. Nel 2019 dopo una lunga pausa dovuta a vicissitudini lavorative e personali, riprendono il loro progetto, entrano in uno studio di registrazione professionale per dare vita al loro primo lavoro discografico, dopo l'incontro con il produttore Tino Coppola e la firma con l'etichetta Bit & Sound Music. “La Pagella”, scritto e musicato dal duo “Segni Distintivi” è una canzone in ricordo del ragazzino migrante, morto in mare e ritrovato con la pagella scolastica cucita nella tasca del giubbino. Il video che accompagna "La Pagella", disponibile su YouTube, è ispirato al mito di Jack Sparrow ed stato interamente girato in Campania tra le spiagge di Salerno e Vietri sul Mare. Il singolo anticipa anche l'album “Verso un porto migliore”, in uscita a fine gennaio 2020, registrato al Recoa Studio con musicisti d'eccezione: Pasquale Faggiano (arrangiamenti e sound engineer), Carlo Fimiani (chitarre elettriche ed acustiche), Davide Cantarella (percussioni), Jerry Popolo (sax) e Ivana Giugliano (cori). Il concerto di debutto del duo si terrà il 25 gennaio al Teatro Augusteo di Salerno. A febbraio, invece, partirà “La pagella in tour… nelle scuole”, progetto coordinato dal giornalista Gabriele Bojano, che ha lo scopo di promuovere l’approfondimento di un tema attuale come quello delle rotte migratorie e in particolare della presenza di rifugiati, richiedenti asilo e transitanti sul territorio italiano. La copertina del tour nelle scuole è stata disegnata da un 14enne, Simone Spacagna, alunno del Liceo Artistico Sabatini-Menna. Perché chi meglio di un 14enne può raccontare attraverso un disegno la storia del brano. I primi incontri si terranno a Salerno presso l’Istituto Agrario e presso il Liceo Alfano I. Ad accompagnare i due poliziotti/cantautori in tour per le scuole anche un rappresentante della Polizia di Stato, che questa mattina al Comune di Salerno è stata rappresentata dai vice questori aggiunti Vincenzo Alaggia e Valentino Mariniello, che hanno così commentato: «A nome della Polizia di Stato, siamo orgogliosi di questi nostri colleghi e del loro progetto musicale. Un progetto che affronta una tematica importante che noi come forze dell’ordine viviamo ogni giorno da vicino».