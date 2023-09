VENEZIA. Lo scorso venerdì si è svolta la cerimonia di premiazione del Gran premio internazionale Leone d'oro di Venezia” che premia le eccellenze internazionali in ogni settore dall'industria, imprenditoria, cucina, arti e professioni. La cerimonia si è svolta nello storico Palazzo della Regione Veneto in cui il presidente del Gran premio internazionale Leone d'oro, Sileno Candelaresi, è riuscito ad assortire tra i premiati un mix di eccellenze da tutt’Italia nel campo dell'imprenditoria, dello sport, della cultura e dell’arte culinaria. Madrina del premio la conduttrice Luz Adriana Sarcinelli. Ospiti d'onore l’ammiraglio Filippo Marini e il generale della Guardia di Finanza Virgilio Pomponi. Per l'imprenditoria sono stati premiati Alberto Bauzulli, imprenditore automobilistico internazionale; lo stilista Luigi Auletta della “Maison Impero”; Pina D’Ausilio ceo di “Gaiangi eventi”, Massimo Marcon leader mondiale nella produzione di dispositivi per la magnetoterapia e Ugo Cilento della storica sartoria fondata nel 1780. Premiati anche “Star chef Lion Golden”, coordinatrice internazionale Concetta Bianco. Sono state consegnate fasce e collari a professionisti dell'arte culinaria che contribuiscono con la loro passione e determinazione al valore internazionale della cucina italiana candidata Unesco. Ecco i nomi: il delegato per il Regno Unito Enzo Fiore ha ricevuto un altro riconoscimento per il suo impegno in Inghilterra. Fasce rosse e riconoscimenti a Marco Marinelli, Luciano Nocita, Giuseppe Prestigiacomo, Francesca Dassori, Dalla Francesco Trichilo, Simone Terribile, Antonio Iovino, Rosa Barbato, Marianna Iaquinto, Italo Schipani, Diodoro Barbato, Vincenzo Di Tocco, Fabiola Garofalo, Francesco Ialazzo, Luigi Di Maio, Raffaele Nocerino, Ubaldo Pucillo. Il collare dei cavalieri di “Star chef Lion Golden” allo chef Bartolomeo Fortunato.