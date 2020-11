CAPRI. Capri Hollywood - The International Film Festival inizia sul web le celebrazioni dei suoi 25 anni con i video-auguri inviati da tanti artisti di ogni parte del mondo. Il prologo di una edizione speciale del festival sull'isola più amata dalle star divenuto una tappa fondamentale per i film e gli artisti in corsa per gli Awards globali.

«Dal 26 dicembre al 2 gennaio il grande cinema sarà ancora una volta protagonista nel segno di Capri e della Campania - anticipa il fondatore di Capri, Hollywood, Pascal Vicedomini - In un anno difficile è un dovere promuovere l'Italia, i suoi talenti, e tenere vivo il nostro dialogo con il cinema internazionale costruito in un quarto di secolo sull'Isola azzurra. E i tanti messaggi che ci stanno raggiungendo, e che condividiamo sulle nostre piattaforme social, ce lo testimoniano». Tra i tanti che hanno inviato video e congratulazioni i premi Oscar Bille August, Bobby Moresco, Steven Zaillian, Nick Vallelonga, Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo e Alessandro Bertolazzi; Terry Gilliam, Armand Assante, Joseph Fiennes, Noa, Amos Gitai e Abel Ferrara. E tanti italiani come Carlo Verdone, Matteo Garrone, Mario Martone, Paolo Genovese, Donato Carrisi, Giovanni Veronesi, Maria Sole Tognazzi ed Elisa Amoroso insieme a Salvatore Esposito, Marco D’Amore, Alessandro Siani, Maria Grazia Cucinotta, Claudia Gerini, Massimo Boldi, Paolo Ruffini, Alessandro Preziosi. E per la musica anche Francesco De Gregori, Zucchero, Edoardo Bennato, Ron, Tullio de Piscopo, Andrea Griminelli e tanti altri

''Quest'anno avremo tante proiezioni e simposi in remote sulla piattaforma My Movies - anticipa Tony Petruzzi - un contest mondiale ha già racconto oltre 1500 opere da circa 90 paesi. E lo faremo da Capri'' L'evento avrà il consueto sostegno della DG del Mibact e della Regione Campania, con il patrocinio della Croce Rossa Italiana e la partecipazione di sponsor privati.

L’Istituto Capri Nel Mondo, che organizza il festival di fine anno, è stato fondato nel dicembre 1995 da Antonio Lorusso Petruzzi e da Vicedomini (segretario generale). Nel board onorario dell Lina Wertmuller, Marina Cicogna, Franco Nero e Tony Renis insieme ai premi Oscar Bille August, Alessandro Bertolazzi, Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, Bobby Moresco e Nick Vallelonga. Negli anni producendo prima Washington, Italia poi con Los Angeles, Italia – Film, Fashion and Art Festival” (dal 2006) nella settimana degli Oscar al Teatro Cinese di Hollywood, il legame tra Capri e il cinema Usa si è fatto sempre più forte. Lo scorso anno (2019) due gli straordinari obiettivi centrati: l’Oscar alla carriera e la Stella sulla Hollywood Walk of Fame per la presidentessa onoraria del Festival, la leggendaria regista Lina Wertmuller. Precedentemente l'Istituto aveva lavorato attivamente per la Stella a Bernardo Bertolucci e Andrea Bocelli (2008 e nel 2010) e per l’Oscar e la Stella ad Ennio Morricone (2016).