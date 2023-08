Doppia tappa in Campania per Gianni Morandi (nella foto) che si esibirà a Baia Domizia domani nella splendida cornice dell’Arena dei Pini ed il 28 agosto a Benevento in piazza Risorgimento. Dopo il grandissimo successo del “Go Gianni go! Morandi nei palasport”, il tour nei palazzetti dello sport che ha animato tutto il mese di marzo a suon di musica e sold out, e dopo l’indimenticabile partecipazione a Italia Loves Romagna, il concerto benefico a sostegno delle popolazioni alluvionate, il “Go Gianni go!