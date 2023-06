Vanno a Luisa Ranieri, Elena Sofia Ricci e Claudio Amendola i “Nastri d'Argento Speciali", consegnati a Napoli dove si chiude oggi con i premi votati dai giornalisti cinematografici la terza edizione dei Nastri d'Argento Grandi Serie 2023, in collaborazione con la Film Commission Regione Campania. La cerimonia per la consegna dei Nastri si svolgerà questa sera al Gala che festeggia al teatro di corte di Palazzo Reale le migliori serie dell'anno premiate con i produttori, i registi, gli sceneggiatori, gli autori e i protagonisti.

Premi speciali dai Giornalisti Cinematografici anche ai nuovi talenti dell'ultima stagione: con i Nastri-Nuovo Imaie per Francesco Arca e Mario Di Leva, il più giovane fra i giovani di “Resta con me". Il premio Biraghi-Serie va a Fotinì Peluso e Federico Cesari, rivelazioni di “Tutto chiede salvezza". Per Fotinì Peluso il Premio per l'Immagine Wella Professionals, a Federico Cesari il Premio Persol, che da anni per il cinema segnala con i Nastri d'Argento il personaggio dell'anno e per la prima volta assegna a Napoli il suo premio al successo di una giovane promessa.

Sempre per la prima volta, Pianegonda con un suo gioiello esclusivo premierà Elena Sofia Ricci per la classe e lo stile. Campo Marzio assegnerà un omaggio per la scrittura agli sceneggiatori di “Esterno Notte", mentre il riconoscimento della Fondazione Claudio Nobis che sostiene il talento giovane nel cinema e al teatro premia Selene Caramazza. Per festeggiare un anniversario importante, Pierpaolo Spollon ritirerà il Nastro speciale per i primi 30 anni di successi di Lux Vide guidata da Matilde e Luca Bernabei, oggi nel gruppo internazionale Fremantle.

Verrà inoltre consegnato stasera anche il Nastro d'Argento speciale per “Mina Settembre", la serie di successo che ha concluso la seconda stagione ed ha in preparazione la terza della serie di Rai1 liberamente ispirata ai racconti di Maurizio De Giovanni.