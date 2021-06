Premio Massimo Troisi, nominato il direttore artistico della XXI edizione. È Maurizio Casagrande, artista di fama nazionale, attore di teatro e di cinema di grande esperienza. Il Sindaco Giorgio Zinno, insieme all'assessore alla Cultura, Pietro De Martino; ha incontrato questa mattina il neo direttore per fare un primo punto sulla kermesse che si svolgerà nuovamente in presenza, dal 26 al 31 luglio.

Una collaborazione che si pone l'obiettivo di rendere il Premio una kermesse sempre più prestigiosa, rinnovata e ricca di ospiti, ma sempre incentrata sui giovani artisti che, grazie all'Osservatorio sulla Comicità, avranno la possibilità di mostrare e far conoscere il proprio talento davanti al grande pubblico e di essere giudicati da una giuria composta da grandi artisti.

Le competizioni artistiche rappresentano infatti il fulcro del Premio, finanziato dalla Regione Campania, ma la settimana di eventi aperti alla città, sarà comunque arricchita da grandi ospiti nazionali che saranno ufficializzati insieme al programma di eventi, seguendo sempre il leit motiv del ricordo di Massimo Troisi e della sua immensa arte.

«La direzione di Maurizio Casagrande rappresenta la sintesi di un percorso che, da anni, mira sempre più a confermare il Premio tra le grandi kermesse nazionali - spiega il Sindaco Giorgio Zinno. La sua carriera e la sua grande esperienza sono per noi garanzia di professionalità e creatività. Con Maurizio ci siamo posti l'obiettivo di valorizzare ancora di più il Premio Troisi, facendo emergere tutte le potenzialità che esso possiede nell'ambito delle manifestazioni dedicate alla comicità. Sono certo che questa partnership, anche per il ritorno in presenza di questo grande evento, darà un ulteriore impulso al Premio rendendolo ancora più ambito».

«Sono onorato di avere la direzione di questo Premio che amo da sempre - ha detto Maurizio Casagrande - perchè lo seguo da tantissimi anni e perchè è dedicato ad uno dei personaggi che ho più amato in assoluto, tra i grandi napoletani in Italia e nel mondo. Massimo era diventato un artista internazionale e io spero di riuscire ad essere all'altezza di questo nome e quindi di far sì che anche il Premio sia quanto più possibile vicino alla grandezza di un mostro sacro come Massimo. Non dico - ha poi concluso - di voler fare un 'mostro sacro di Premio', ma cercherò di realizzare una kermesse che meriti questo nome».

Tra le prime novità di quest'anno, vi sarà anche una serata dedicata al grande Alighiero Noschese, a conferma di una visione sempre più ampia della genialità dei grandi artisti legati al nostro territorio.

«Durante il Premio, vi sarà una serata dedicata al grande imitatore che amò tanto il nostro territorio - ha concluso Pietro De Martino. Uno spettacolo originale che mira a far conoscere questo artista soprattutto ai più giovani. Sono certo che la sinergia e l'intesa tra l' amministrazione e la direzione artistica di Maurizio Casagrande sarà in grado di offrire uno spettacolo capace di mettere in evidenza come questo territorio sia una fucina di grandi artisti».