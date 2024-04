NAPOLI. Un trionfo culinario a Lancing! In soli tre anni, Lancing - grande villaggio costiero nel distretto di Adur nel West Sussex in Inghilterra - è diventato la meta prediletta dei grandi campioni come Rio Ferdinand, Enrico Venturelli, Sandro Raniere, Heurelho Gomes, grazie al talento culinario dello chef partenopeo Enzo Fiore (nella foto con il tennista moldavo Radu Albot), titolare dell'affermato locale partenopeo “’O curniciello” che, appunto da diversi anni, ha catalizzato l'attenzione quotidiana di numerosissimi clienti. «Sabato scorso - afferma Fiore - direttamente da Wimbledon abbiamo avuto l'onore di accogliere Radu Albot, campione del tennis inserito nella “Top 50 mondiale”, venuto a gustare le delizie preparate da me e dall'intera brigata di cucina, in primis la pizza napoletana». Un mix perfetto di sport e gastronomia che continua a conquistare il mondo intero. Quali sono state le pietanze gustate da Radu Albot? «Ha iniziato con una frittura di gamberi e calamari - prosegue Fiore - e una piccola “Montanara” creata al momento per lui con fette di mozzarella di bufala e caviale di lime. Le pizze che poi ha mangiato sono state la “Capricciosa il sole di Napoli”, creata da mio fratello Lino, composta da 8 punte con ricotta di bufala, uno strato di zucca, provola, peperoncino, funghi porcini e scaglie di Grana Padano. Poi il “Curniciello”, pizza chiusa con dentro ricotta di bufala, peperoncino, provola e salame piccante. All'uscita dal forno completata con rucola, pomodori e scaglie di Grana Padano».