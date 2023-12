NAPOLI. Dopo il successo del suo ultimo brano “Maria Gasolina” Romina Falconi il 5 gennaio 2024 si esibirà in un imperdibile concerto in data unica a Milano presso Santeria Toscana 31 (Viale Toscana 31, Milano – inizio concerto ore 21.00). L’appuntamento dal vivo sarà una vera e propria celebrazione anche dell’attività discografica di Freak&Chic, l’etichetta di cui Romina è socia e direttrice artistica. Ad aprire il concerto ci sarà Croce Atroce, drag queen da poco uscita con il suo nuovo album “Queer Eleison”, mentre durante il set di Romina saliranno sul palco Immanuel Castro e Roberto Casalino. La cantautrice romana per l’occasione eseguirà dal vivo insieme alla sua band (Nikk Savinelli, Nello Savinelli, Fil Colombari) alcuni brani tratti dagli album “Certi Sogni Si Fanno Attraverso Un Filo D’odio” e “Biondologia (L'arte di passeggiare con disinvoltura sul ciglio di un abisso)” insieme con i nuovi singoli “La Suora”, “Lupo Mannaro” e la nuovissima “Maria Gasolina” che anticipano “Rottincuore”: il concept album in uscita nei prossimi mesi della cantautrice che ha come protagonisti una galleria di peccatori. «Torno sul palco con i miei musicisti, che chiamo amorevolmente "i Disumani", e lo faccio nella città che mi ha permesso di osare e di approfittarmi sfacciatamente della libertà. Milano. Il palco è l'unico posto in cui divento quella che vorrei essere pure nella vita di tutti i giorni – afferma Romina Falconi - La verità è che nel quotidiano mi muovo con passi leggeri per non disturbare, e sento di avere la stabilità delle piume. All'opposto, quando mi esibisco live, rido e piango le mie melodie e sento che è possibile tutto. Questa è una data unica, sarà un confessionale musicale. Parlerò e canterò tanto, il mio pubblico lo sa e mi vuole proprio così. Eccola la mia idea di paradiso: sei capace di tutto, impari a ridere di ciò che non dovresti, racconti pure il peggio, e ti torna indietro una carezza».

Romina innanzitutto come stai, come sta andando questo nuovo percorso musicale…

«Sono molto contenta di come sta andando, io nei singoli salto da un’argomento all’altro, dalla tristezza alla spensieratezza. Fortuna te te ho uno zoccolo duro di ascoltatori che sono “pronti a tutti”. Questo concept album sarà una galleria di peccatori, ognuno con il suo peccato; quindi, spaziamo dalla serietà all’ilarità sperimentando ogni aspetto. Siamo in un periodo storico dove la musica sembra invecchiare di colpo rispetto ad anni fa dove ogni brano aveva una lunga vita».

Una galleria di peccatori, quindi possiamo pensare ai 7 peccati capitali o ai 10 comandamenti come riferimento

«È tutto in lavorazione, ultimamente abbiamo chiuso un brano che non ci aspettavamo diventasse un singolo ed invece… la fortuna di essere indipendenti ti permette di rischiare e sperimentare… i brani saranno 12, ognuna con il suo libro, quindi hanno un processo evolutivo più elaborato, dove c’è fumetto, antropologa, sociologa, i miei scritti, è un lavoro particolare in cui ognuno racconta storie diverse umanizzando i difetti che la società oggi nasconde».

Qual è il tuo bilancio per questo 2023 e cosa chiedi al 2024?

«Sono contenta di come sono andati questi primi brani e spero continuino cosi. Per il 2024 vorrei riuscire a farmi meno problemi nella vite a volte vivere e ogni aspetto con maggiore leggerezza e spensieratezza di quella che realmente riesco ad avere. Se devo darti una risposta veniale direi “una botta di fortuna” servirebbe tanto».