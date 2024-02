Sono stati 10.1001.000 gli spettatori corrispondenti al 60,1% di Share nella fascia oraria dalle 21.19 alle 01.38 che hanno assistito alla terza serata di Sanremo con Russell Crowe, Teresa Mannino ed Eros Ramazzotti che ha cantato "Terra Promessa" 40 anni dopo. La terza serata del festival di Sanremo si conferma un successo nonostante (o forse grazie) alle polemiche. Nel confronto con lo scorso anno Amadeus batte se stesso, la terza serata era stata vista da 9.240.000 spettatori con il 57,6%. Nel 2023 a seguire la terza puntata del Festival di Sanremo erano stati 9.240.000 spettatori per il 57,6% di Share. Nel dettaglio: la prima parte (21:25-23:31) aveva ottenuto 13.341.000 spettatori con il 57.2% di Share e la seconda parte (23:34-1:59) 5.584.000 spettatori con il 58,37% di Share. Nel 2022 la terza puntata della manifestazione canora era stata seguita in media da 9 milioni 360 mila spettatori, pari al 54,1% di Share. La prima parte aveva raccolto 12 milioni 849 mila spettatori, con uno Share del 53,2%. La seconda parte invece era stata vista da 5 milioni 455 mila spettatori, con uno Share del 56,8%. Nel 2021 la terza serata del festival (dedicata alle cover) targato Amadeus era stata seguita da 7 milioni e 653 mila spettatori, con il 44,3% di Share. La prima parte della puntata era stata seguita in media da 10 milioni 113 mila spettatori, pari al 41,2% di Share. La seconda parte invece aveva incollato davanti al televisore 3 milioni 966 mila spettatori, con il 45,7% di Share. Il 2020, primo anno con Amadeus al timone del Festival, la terza serata era sempre dedicata alle cover ed era stata seguita da 9 milioni e 836 mila spettatori, pari al 54,5% di Share. La prima parte della serata era stata seguita da 13 milioni e 533 mila spettatori, pari al 53,6% di Share. La seconda parte invece da 5 milioni e 636 mila spettatori, con il 57,20% di Share.

Angelina Mango si prende la terza serata del Festival di Sanremo e consolida la leadership nelle quote per la vittoria. Secondo Agipro, la cantante della Basilicata, favorita gia' a inizio Festival, vede infatti il trionfo a 2,25 su Snai (ieri era a 2,75), e ora e' sempre piu' vicina alla vittoria. A insidiarla, secondo i bookmaker, c'e' soltanto il napoletano Geolier, in quota a 3,75 su Planetwin365 e William Hill. Impennata della quota per Annalisa, fissata a 6,50 quando a inizio Festival era vista a 3,75. Fuori dal podio il duo Irama-Loredana Berte': entrambi sono proposti vincitori a 10. Lontani tutti gli altri: Ghali viaggia in solitaria a 20, Alessandra Amoroso si gioca a 25 mentre Mahmood - gia' due volte vincitore - si attesta a 33. La sfida a due tra Angelina e Geolier e' anche quella tra Basilicata e Campania, che si preparano per un testa a testa nelle quote per la regione vincente. La prima comanda a 2,25, mentre la Campania di Geolier insegue a 3,25.