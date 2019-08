Il cinema “made in Italy” parla sempre di più napoletano. Dopo i grandi trionfi alle ultime edizioni dei David di Donatello, i film partenopei si confermano ancora una volta i più attesi conquistando il programma di Venezia 76. Attesi alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica ben due dei tre film nostrani in concorso sono ambientati alle falde del Vesuvio. Si tratta del “Sindaco del Rione Sanità” di Mario Martone e “Martin Eden” di Pietro Marcello.

Il primo in gara venerdì 30 agosto è una trasposizione cinematografica della commedia in tre atti scritta nel 1960 da Eduardo De Filippo, che arriva sul grande schermo con una potente attualizzazione, ed ha per protagonista Francesco Di Leva nei panni di Antonio Barracano, uomo d’onore che governa il quartiere popolare. A distanza di un anno da “Capri, Revolution” Martone torna in gara portando un’opera che ha già diretto a teatro al Nest di San Giovanni a Teduccio. Nel film, che uscirà nei cinema il 30 settembre, figurano anche Massimiliano Gallo e Roberto De Francesco.

L’altro che gareggia per il Leone d’Oro è in programma il 2 settembre ed è liberamente ispirato all’omonimo romanzo di Jack London, pubblicato nel 1909. Il regista casertano Marcello ha scelto di puntare su Luca Marinelli per il ruolo del marinaio innamorato di una ragazza borghese. Sarà nelle sale il 4 settembre.

Nella sezione “Orizzonti” c’è “Nevia” (5 settembre) mentre nelle “Giornate degli Autori” (28 agosto) c'è "5 è il numero perfetto", entrambi ambientati a Napoli. Il primo porta la firma dell’esordiente Nunzia De Stefano, che ha mosso i primi passi al Matteo Garrone, e vede in scena Gianfranco Gallo. Mentre l’altro è un film stilizzato diretto da Igort ha tratto dalla sua graphic novel di culto con protagonisti Tony Servillo e Carlo Buccirosso.

Tra gli eventi speciali il 5 settembre c’è “Citizen Rosi” omaggio al grande regista napoletano (Francesco), Leone d’oro alla carriera nel 2012, diretto dalla figlia Carolina con Didi Gnocchi. In tema di grandi registi, Paolo Sorrentino, mostrerà il 1 settembre due episodi (il 2 e 7) della nuova serie “The New Pope” con Jude Law, John Malkovich e Silvio Orlando.

Infine, tra i cortometraggi c'è "Sufficiente" di Maddalena Stornaiuolo e Antonio Ruocco alle "Giornate degli Autori", mentre nel concorso “Giovani Autori Indipendenti” della Siae troviamo Cristina Donadio protagonista del film breve “La scelta” diretta da Giuseppe Alessio Nuzzo. Evento speciale "Scherza con i fanti", documentario di Gianfranco Pannone e Ambrogio Sparagna.

Quello tra Napoli e il cinema non solo è un amore senza tempo ma che di recente sta richiamando autori da tutto lo Stivale, se si pensa allo stesso Garrone, ma anche ad Ozpetek o i Manetti Bros, grazie ad un grande lavoro della Film Commission Campania.