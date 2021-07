POZZUOLI. Il mare, la luna, il jazz. Con Stories, 14 brani tra originali e 4 cover in italiano, inglese e francese Walter Ricci jazzista e pianista d’esperienza si esibirà live con la sua band (Marco De Tilla – Contrabbasso, Ciro Manna – Chitarre, Andrea Rea – Piano, Antonio Muto – Batteria) il 20 luglio a Marina di Varcaturo al Livingston Sea garden. Una voce che ricorda a tratti Michael Buble' e a tratti Stevie Wonder, ma dal timbro unico. Nel suo ultimo lavoro Stories, assume un sound internazionale accompagnato da musicisti di eccellenza. Il concerto rientra tra gli appuntamenti del Pozzuoli jazz Festival, XXI edizione, il Festival dei Campi Flegrei che porta la sua musica nei più suggestivi luoghi storici e archeologici e nei music club del territorio flegreo. Questa è la volta del Livingston Sea Garden, terrazza sul mare a Marina di Varcaturo, all’interno di una delle più articolate e storiche organizzazioni ricettive del territorio, il Varca d’Oro Network, che vanta più di 60 anni di rispettabile condotta imprenditoriale nel settore “turismo di mare”. Il Pozzuoli Jazz Festival dei Campi Flegrei, ideato da Antimo Civero e’ organizzato dall'Associazione "Jazz and Conversation", un progetto con il quale il messaggio musicale consente il recupero della nostra identità storica ed artistica. Per info e prenotazioni: cena e spettacolo 50 euro - start cena ore 20,30 Spettacolo e drink 15euro - start spettacolo ore 22,30 Biglietteria su tutti i punti Etes, su www.etes.it o alla reception del Lido Varca d’oro. Info line 0815091214. Info cena 3335754080. La cena è in Collaborazione con Champagne Montaudon, Cioccolateria Gay Odin, Nero Fermento e Centro Tartufi Molise. A seguire Dj Set con Fabio Coscia