NAPOLI. Un ricorso al Tar Lazio e un intervento "ad opponendum" al Collegio di Garanzia dello Sport per chiedere la revoca dello scudetto 2018-2019 alla Juventus e la sua assegnazione al Napoli: a presentare le due istanze sono stati il Codacons e l'Associazione Club Napoli Maradona. Secondo quanto rende noto un comunicato, le istanze sono state formalizzate oggi dagli avvocati Enrico Lubrano, Angelo Pisani, Oreste Pallotta e Carlo Claps, in qualità di difensori dell'Associazione Club Napoli Maradona e del Codacons. Il ricorso al Tar si fonda, si legge nella nota, "sulla avvenuta violazione dei principi-base dell'Ordinamento Sportivo e della Giustizia Sportiva" e, in particolare, in relazione "all'avvenuto accertamento del fatto che la Società Juventus ha alterato la regolarità dei Campionati 2018-2019, 2019-2020 e 2020-2021" e questo imponeva, secondo i ricorrenti, "l'irrogazione della sanzione disciplinare della revoca dello scudetto 2018-2019, con conseguente assegnazione dello stesso al Napoli (giunto secondo in classifica), come peraltro correttamente disposto dalla Corte Federale della FIGC 4 agosto 2006 in un caso analogo"