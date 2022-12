NAPOLI. Oggi i funerali di Oreste Sasso, una storica bandiera del calcio campano. Avrebbe compiuto 79 anni il 2 gennaio prossimo ma colpito da un male improvviso si è spento dopo mesi di dura battaglia. Per le sue qualità di tecnica brasiliana era soprannominato Orestinho. Tante le squadre in cui ha fatto valere le sue apprezzate doti: dal Nola di Mazzeo al Campania di Morra Greco prima di spiccare il volo nelle serie professionistiche. Ma Oreste Sasso va ricordato per il suo immancabile sorriso, la sua generosità, la sua disponibilità e la sua bontà. Lo piangono la moglie Tina con Stefania, Fabiana, Chiara e Giovanni e tutto il calcio campano.