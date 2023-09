NOLA. Al Palapadel di Nola vincono i funamboli internazionali Matias De Morales e Reyes Ferreyra che si impongono in due set alla coppia Carlos Perez Cabeza e Nicolas Zurita. L’open maschile con il montepremi da 10 mila euro, il più ricco da quando è sbarcato il padel in Campania dal 2015. Due set, il primo combattuto fino all’ultima vibora finito 7-6 con Zurita Cabeza sprecano i punti finali di un tie break al cardiopalmo (10-8). Il secondo set è senza storia con De Morales che sale in cattedra a sinistra e regala numeri alla folta platea del circolo indoor con spettacolari uscite dal campo e smash x3 e x4. Nell’open femminile vince la coppia formata da Giorgia Rosi e Flaminia che vincono in due set (6-2/6-2) contro Lara Mecicco e Alessia La Monaca. «Siamo orgogliosi di aver ospitato un torneo con tante stelle internazionali di questo sport - spiega Salvatore Lauri - proprietario del Palapadel di Nola - è solo il primo di una serie di appuntamenti che coinvolgerà i protagonisti di questo sport che sta conquistando il pubblico di tutte le età sia giocato che praticato».