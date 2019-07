Nel teatro di Dimaro Carlo Ancelotti ha tenuto la consueta conferenza stampa di fine ritiro, visto che il Napoli domani vivrà la sua ultima giornata in Trentino

Come vedrebbe Pépé nel Napoli? "E' un attaccante esterno".

Su James: "Non c'è ottimismo né pessimismo. E' tra i giocatori che ci interessano, vediamo che succede".

Mercato a livello della Juve? "Mercato a livello del Napoli. Stiamo lavorando per cercare di migliorare la squadra vista l'anno scorso. Per ora le cose sono andate bene, ma dovremo aspettare la fine del mercato per fare una valutazione precisa.

Soddisfatto della rosa? "Anche senza vedere la rosa al completo, con tutti quelli in vacanza, la qualità è buona e sarà migliore. Il miglioramento della qualità permetterà di avere risultati migliori".

Come vi siete trovati a Dimaro? "Benissimo. Infrastrutture ottime. Non si capisce come il campo sia sempre perfetto, anche se ci alleniamo due volte al giorno. Abbiamo lavorato il giusto, non troppo. Ad oggi la squadra è molto stanca e c'è il rischio di fare figuracce, soprattutto se si provano cose nuove utili per il futuro. Abbiamo provato a pressare alti e non c'è venuto bene. Ma questa squadra deve pressare nella metà campo avversaria. L'abbiamo fatto male, ma l'importante sarà farlo bene dopo. Sono soddisfatto del ritiro, hanno lavorato tutti con continuità, a parte Karnezis che ha avuto un problerma. La squadra pian piano prenderà forza fisica. Il carico poi sarà lasciato a parte, avremo partite importanti da giocare. Non avremo tempo e possiiblità di recuperare, ma quando torneremo a Napoli avremo dieci giorni per lavorare ancora".

Comincia la conferenza stampa. Ha incontrato gli agenti di Pepé? "Sì, erano nel nostro albergo. Li ho salutati, come ho fatto con tutti gli agenti che sono venuti qui. Ne sono venuti diversi, anche la scorsa settimana, c'era uno che si chiamava James (ride, ndr). E' importante incontrare gli agenti per valutare tutte le ipotesi di mercato. Ovvio che a Pepe siamo interessati, gli agenti sono qui, inutile nasconderlo. Le trattative sono in corso, vediamo cosa accade. Già i giocatori che sono arrivati hanno migliorato la qualità della rosa, se ci sono altre opportunità sul mercato le stiamo valutando. Oggi non mi chiedete nomi perché non ne faccio, ma valutiamo fino a fine mercato. Intanto tre obiettivi che ci eravamo prefissati sono arrivati. Tre obiettivi precisi, i tre profili che ci servivano".