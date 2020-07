IL COMMENTO

È un Napoli a due facce quello che va in scena al Gewiss Stadium di Bergamo. Gli azzurri disputano un ottimo primo tempo senza concedere nulla o quasi all'Atalanta e tornano negli spogliatoi a riposo sul risultato di 0-0. I primi dieci minuti della ripresa sono invece terrificanti: prima Pasalic e poi Gosens firmano un micidiale uno-due che taglia le gambe alla formazione partenopea e indirizza la partita sul binario nerazzurro. Gli uomini di Gattuso provano a reagire ma non riescono mai ad impensierire seriamente Gollini e così la partita termina sul risultato di 2-0 in favore dei padroni di casa. Per i bergamaschi è la settima vittoria consecutiva in campionato (la nona considerando anche le altre competizioni). Il quarto posto appare ormai blindato: infatti, a sole nove giornate dal termine della Serie A, la Dea a quota 60 ha 12 punti di vantaggio sulla Roma quinta e 15 sul Napoli sesto. Per gli azzurri sarà ora importante non gettare la spugna e continuare a lavorare sodo per terminare nel migliore dei modi il campionato, magari conquistando proprio la quinta posizione, e per provare a giocarsi le proprie carte in Champions League. Da domani si tornerà in campo a Castel Volturno per prepare la delicata sfida di domenica sera contro la Roma al San Paolo. Sarà la giusta occasione per risollevare il morale e per riscattare la sconfitta di stasera, una sconfitta che brucia soprattutto per come è arrivata.

TUTTI I RISULTATI DELLA VENTINOVESIMA GIORNATA DI SERIE A

Torino-Lazio 1-2

Genoa-Juventus 1-3

Inter-Brescia 6-0

Bologna-Cagliari 1-1

Spal-Milan 2-2

Verona-Parma 3-2

Lecce-Sampdoria 1-2

Fiorentina-Sassuolo 1-3

Atalanta-Napoli 2-0

Roma-Udinese (2/7, h. 21:45)

LA CRONACA DI ATALANTA-NAPOLI

Tutto pronto al Gewiss Stadium di Bergamo per il big match tra Atalanta e Napoli, valido per la ventinovesima giornata di campionato.

Napoli e Atalanta sono le squadre più in forma della Serie A in questo momento. Gli azzurri occupano attualmente il sesto posto in classifica con 45 punti e oggi rincorrono la sesta vittoria consecutiva in campionato per avvicinarsi al quarto posto valido per la qualificazione alla prossima Champions League e occupato proprio dai bergamaschi (a quota 57).

Rispetto alla gara contro la Spal, sono diverse le novità nell'undici titolare mandato in campo dal tecnico dei partenopei Gennaro Gattuso: tra i pali ci sarà Ospina, in difesa Di Lorenzo ha vinto il ballottaggio con Hysaj, a centrocampo si rivedono Demme e Zielinski, mentre in attacco ci saranno Politano e Mertens a formare il tridente offensivo insieme al capitano Lorenzo Insigne.

Fischio d'inizio alle ore 19:30, arbitro dell'incontro sarà Daniele Doveri.

Di seguito le formazioni ufficiali di Atalanta-Napoli:

ATALANTA (3-4-2-1): Gollini, Toloi, Caldara, Djimsiti, Gosens, Pasalic, De Roon, Castagne, Gomez, Zapata, Freuler.

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Fabian Ruiz, Demme, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne.

Le squadre stanno facendo il loro ingresso sul terreno di gioco al Gewiss Stadium, è tutto pronto per il fischio d'inizio di Atalanta-Napoli.

Verrà osservato un minuto di silenzio in onore delle vittime del Covid-19.

Terminato il minuto di raccoglimento, le squadre si schierano in campo, si attende solo il fischio d'inzio di Doveri.

1' Doveri fischia l'inizio di Atalanta-Napoli, primo pallone giocato dalla formazione bergamasca.

3' Bel velo di Zapata che elude la marcatura e si invola verso l'area di rigore azzurra. Determinante l'intervento di Koulibaly che risolve.

6' Politano cerca Insigne all'interno dell'area di rigore bergamasca, decisivo l'intervento di Caldara che non permette al capitano azzurro di trovarsi a tu per tu con Gollini.

8' Fallo di Djimsiti ai danni di Politano, il gioco ripartirà con un calcio di punizione per il Napoli nella metà campo avversaria.

9' Ci prova Mertens da fuori, il suo destro risulta però troppo debole e angolato e si perde sul fondo.

10' Il primo calcio d'angolo della partita è in favore dell'Atalanta.

14' Intervento di Toloi ai danni di Zielinski, il gioco ripartirà con un calcio di punizione per gli azzurri.

15' Bel cross di Fabian Ruiz a cercare Koulibaly all'interno dell'area di rigore avversaria. Il difensore sengalese incorna la sfera che però si perde alta sul fondo.

16' Gomez ci prova con un bel tiro da fuori, Ospina però non si lascia sorprendere.

20' Fallo duro di Gosens ai danni di Di Lorenzo. Doveri fischia solo il calcio di punizione, i giocatori del Napoli avrebbero voluto anche l'ammonizione nei confronti del centrocampista atalantino.

23' Maksimovic stende Zapata ai limiti dell'area di rigore azzurra. Il gioco ripartirà con un calcio di punizione per l'Atalanta da una posizione interessante.

24' Sul punto di battuta del calcio di punizione si presenta Gomez che cerca direttamente la porta. Ospina deve allungarsi per deviare il pallone in calcio d'angolo.

24' Problemi per Ospina: dopo aver respinto la conclusione di Gomez, l'estremo difensore colombiano ha rimediato un taglio poco sopra l'occhio destro dopo un contatto con Caldara. Staff medico del Napoli in campo, gioco momentaneamente sospeso.

30' Non ce la fa Ospina, l'infortunio sembra più serio del previsto e il portiere azzurro viene trasporato fuori dal campo in barella. Primo cambio forzato per Gattuso: entra in campo Alex Meret.

31' Zapata cerca di rendersi pericoloso all'interno dell'area di rigore partenopea, Maksimovic è costretto a risolvere in calcio d'angolo.

33' Ci prova Insigne con un tiro da fuori, decisiva la deviazione della difesa atalantina che risolve in calcio d'angolo.

36' Ci prova nuovamente Insigne da fuori area, Gollini non si fa sorprendere e blocca la sfera.

39' Fallo di Koulibaly ai danni di Castagne. Il gioco riprenderà con un calcio di punizione per l'Atalanta a ridosso dell'area di rigore azzurra.

43' Intervento di Gosens ai danni di Di Lorenzo, calcio di punizione per il Napoli nella metà campo avversaria.

44' Ci prova Mertens da fuori area, Gollini non si lascia impensierire nemmeno questa volta e blocca la conclusione dell'attaccante belga.

45' Saranno 4 i minuti di recupero in questo primo tempo.

45'+3' Bell'azione del Napoli, Mario Rui crossa il pallone al centro dell'area di rigore avversaria, Politano incorna la sfera che però si perde alta sul fondo.

45'+4' Doveri fischia la fine della prima frazione di gioco. Le squadre tornano negli spogliatoi a riposo sul risultato di 0-0.

Un buon Napoli in questo primo tempo: gli azzurri non riescono a rendersi seriamente pericolosi dalle parti della porta difesa da Gollini ma sono autori dell'ennesima prestazione di spessore. Unica nota stonata l'infortunio di Ospina che è stato costretto a lasciare il terreno di gioco in barella a seguito di un infortunio. La partita resta aperta a qualsiasi risultato e serviranno i secondi 45 minuti per capire se i partenopei potranno raggiungere il sesto successo consecutivo in campionato.

Le squadre fanno ritorno sul terreno di gioco al Gewiss Stadium, è tutto pronto per il secondo tempo di Napoli-Atalanta.

46' Doveri fischia l'inizio della seconda frazione di gioco, primo pallone giocato dal Napoli.

47' GOAL ATALANTA: Fabian Ruiz perde un brutto pallone a ridosso dell'area di rigore azzurra, Gomez crossa al centro la sfera che viene incornata da Pasalic e depositata alle spalle di Meret. Risultato ora sull'1-0 in favore della formazione bergamasca.

49' Freuler stende Zielinski, il gioco ripartirà con un calcio di punizione per il Napoli nella metà campo avversaria.

50' Prova a reagire il Napoli: gli azzurri conquistano un calcio d'angolo.

55' GOAL ATALANTA: bell'azione da parte della formazione bergamasca che firma il raddoppio con Gosens. Risultato ora sul 2-0 in favore dei padroni di casa.

57' Doppia sostituzione tra le fila del Napoli: escono Insigne e Mertens, dentro Lozano e Milik.

58' Prova subito a rendersi pericoloso Lozano, Gollini gli nega la gioia del goal e risolve.

61' Ci prova da fuori Zielinski, la conclusione si perde però alta sul fondo.

63' Buon cross di Di Lorenzo verso il centro dell'area di rigore avversaria, Lozano incorna la sfera che si perde però di poco a lato sul fondo.

67' Fallo di Mario Rui ai danni di Pasalic. Il terzino portoghese riceve la prima ammonizione della partita, il gioco ripartirà con un calcio di punizione per l'Atalanta nella metà campo azzurra.

68' Grandissima giocata di Zielinski che con un colpo di tacco smarca Fabian Ruiz. Lo spagnolo tenta la conclusione da fuori ma il pallone si spegne sul fondo non lontano dal palo della porta difesa da Gollini.

72' Sostituzione tra le fila dell'Atalanta: esce dal campo Caldara, al suo posto entra Palomino.

72' Doppia sostituzione per il Napoli: escono Demme e Politano, dentro Lobotka e Callejon.

75' Milik cerca Lobotka all'interno dell'area di rigore avversaria. Gomez risolve in calcio d'angolo.

75' Bel cross di Maksimovic a cercare Koulibaly al centro dell'area di rigore bergamasca. Il difensore senegalese incorna la sfera che però si perde alta sul fondo.

79' Prova a farsi vedere il Napoli dalle parti di Gollini: gli azzurri conquistano due corner consecutivamente.

80' Grandissimo tiro da fuori di Mario Rui, Gollini non riesce a bloccare la sfera e sulla ribattuta Milik deposita il pallone in rete. La posizione di partenza in fuorigioco dell'attaccante polacco costringe però Doveri ad annullare il goal.

81' Sostituzione tra le fila dell'Atalanta: esce Djimsiti, entra in campo Hateboer.

87' Toloi stende Callejon. Il difensore brasiliano riceve l'ammonizione, il gioco ripartirà con un calcio di punizione per il Napoli nella metà campo avversaria.

88' Tre sostituzioni tra le fila dell'Atalanta: escono Toloi, Pasalic e Gomez, entrano Sutalo, Tameze e Muriel.

90' Saranno 4 i minuti di recupero in questo secondo tempo.

90'+3' Ci prova Zielinski con un bel tiro da fuori, Gollini non si lascia sorprendere e blocca il pallone.

90'+4' Doveri fischia la fine delle ostilità. Risultato finale 2-0 in favore dell'Atalanta, decidono la partita i goal di Pasalic e Gosens.