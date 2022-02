18' Ci prova da fuori Aubameyang, pallone sul fondo.

15' Padroni di casa che tornano alla carica con Gonzalez e conquistano il loro primo corner.

11' Napoli che inizia a spingere in avanti. Gli azzurri premono in zona d'attacco e conquistano il primo calcio d'angolo del match.

5' Pressing a tutto campo del Barcellona, che costringe il Napoli nella propria metà campo.

1' Kovacs fischia l'inizio delle ostilità, primo pallone giocato dal Barcellona.

Le squadre fanno il loro ingresso sul terreno di gioco. È tutto pronto al Camp Nou per il calcio d'inizio di Barcellona-Napoli.

NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Juan Jesus, Fabian Ruiz, Anguissa, Elmas, Zielinski, Insigne, Osimhen.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen, Mingueza, Pique, Garcia, Alba, Gonzalez, De Jong, Pedri, Traore, Aubameyang, Torres.

Di seguito le formazioni ufficiali di Barcellona-Napoli:

È tutto pronto al Camp Nou per il calcio d'inizio della sfida tra Barcellona e Napoli, play-off di Europa League valevole per la qualificazione agli ottavi di finale della competizione. Calcio d'inizio alle 18:45, arbitro designato per l'incontro è il rumeno Istvan Kovacs.