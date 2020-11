Anticipo del 4° turno della stagione regolare nel girone "Rosso" di A2 maschile di basket. La Gevi Napoli Basket reduce dal netto successo sul parquet dell'Eurobasket Roma, esordisce fra le mura amiche affrontando la Benacquista Latina Basket di coach Gramenzi e dei vari Lewis, Gilbeck, Baldasso, Raucci, Bisconti, Passera e Benetti, reduce dal succeso casalingo su San Severo nel primo turno, ma gia' battuta da Monaldi e compagni in SuperCoppa, 81-60.Il match si giocherà questa sera alle ore 18,30 al PalaBarbuto, a porte chiuse (arbitreranno i signori Catani, Capurro e Pratico').

Ancora indisponibile per la Gevi, il play statunitense Josh Mayo, alle prese ancora con un problema muscolare che potrebbe impedirne l'utilizzo per qualche settimana (la societa' partenopea potrebbe sostituirlo con il 38enne lettone Janis Blums, gia' a Napoli nel 2007/2008 ed attualmente a Reggio Emilia in A).

Prima del match con i pontini, il Napoli Basket ricordera' Diego Armando Maradona. I giocatori azzurri entreranno sul parquet con una t-shirt in onore del grande campione argentino scomparso mercoledi': prima della palla a due, inoltre, sarà osservato un minuto di raccoglimento.

Queste le parole di coach Sacripanti."Siamo consapevoli di dover affrontare una gara davvero insidiosa. Latina ha dimostrato, anche nella gara giocata in SuperCoppa contro di noi, di essere una formazione valida, rimanendo in partita per larghi tratti del match. Nella prima giornata di campionato, vinta contro San Severo, ha messo in mostra una buonissima organizzazione difensiva. Dal nostro punto di vista, abbiamo preparato bene il match nonostante l’emergenza dovuta all’assenza di Mayo. Sono certo che sapremo disputare una partita all’altezza della situazione."

ON LINE e IN TV. Pianeta Basket Tv, la web-tv del basket campano (canale youtube), prosegue quotidianamente la sua ampia e varia programmazione dedicata al basket regionale campano, con varie news, servizi e anche trasmissioni, tra cui "Chiacchere da ba..sket."(visibile anche sul digitale terrestre in 4 regioni, su Campania Felix Tv lcn 210, Teleblu lcn 816,SEI TV lcn 819 e RL channel lcn 857).