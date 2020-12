NAPOLI. Turno di riposo forzato ieri per la Gevi Napoli, in A2 di basket maschile. Dopo 4 vittorie consecutive, ben tre casalinghe consecutive di cui l’ultima sulla Stella Azzurra, il team guidato da coach Pino Sacripanti, non e’ sceso sul parquet (il girone “Rosso” infatti e’ composto da sole tredici squadre che a turno si fermano).Gli azzurri riprenderanno il loro cammino in campionato probabilmente ancora privi del play statunitense Josh Mayo solo dopodomani alle ore 18 sul parquet del Basket Kleb Ferrara guidato da coach Leka, e dei vari Baldassarre, Panni, Fantoni, Hasbrouck, Vencato, Peric (che ha sostituito Pacher) e Zampini, ma priva dell’infortunato Ebeling, in occasione del recupero del match non disputato nel secondo turno(arbitreranno i signori Catani, Boscolo e Bonotto).L’ala azzurra Eric Lombardi a Kiss Kiss Napoli, ha fatto il punto della situazione in casa partenopea, affermando: Sono molto contento di far parte di questo gruppo, con compagni super, siamo coesi sia in campo che fuori.

Sappiamo, inoltre, qual è il nostro obiettivo e daremo il massimo per centrarlo. Il riposo forzato di domenica, dopo 3 partite in una settimana, potrà farci molto bene.Le prossime gare, in trasferta a Ferrara e Ravenna, saranno molto impegnative contro squadre forti e che si prepareranno al meglio per giocare contro di noi, dovremo dare il massimo per ottenere risultato. Andremo a giocare con grande voglia ed energia. L’assenza di Mayo è stata sicuramente un fattore, ora aspettiamo che possa riprendersi al meglio e gli siamo stati vicino. La squadra sta andando comunque bene, ma siamo in attesa del suo rientro.

”ON LINE e IN TV. Pianeta Basket Tv, la web-tv del basket campano (canale youtube), prosegue quotidianamente la sua ampia e varia programmazione dedicata al basket campano e non, con varie news, servizi e anche trasmissioni,tra cui "Chiacchere da ba..sket."(visibile anche sul digitale terrestre in 4 regioni, su Campania Felix Tv lcn 210, SEI TV lcn 819, CANALEUNO lcn 855, RL channel lcn 857).