La Gevi Napoli Basket prosegue gli allenamenti, in vista del prossimo match di campionato dove affrontera' la Benacquista Latina di coach Gramenzi e dei vari Lewis, Gilbeck, Baldasso, Raucci, Bisconti, Passera e Benetti, reduce dal netto successo casalingo su San Severo.Il match nell'ambito del 4° turno del girone "Rosso" di A2 maschile, si giocherà in anticipo sabato prossimo alle ore 18,30 al PalaBarbuto, a porte chiuse (arbitreranno i signori Catani, Capurro e Pratico'). Da verificare in casa Gevi Napoli, le condizioni del play statunitense Mayo, alle prese con un fastidio muscolare che gli ha impedito di essere sul parquet nel match vinto da Monaldi e compagni domenica scorsa, sul parquet dell'Eurobasket Roma.

L'esterno azzurro Pierpaolo Marini, eletto "Mvp" della terza giornata dopo l’ottima partita disputata proprio nella capitale, a Kiss Kiss Napoli, ha dichiarato: “ Abbiamo vissuto un precampionato piuttosto strano, non deve essere una giustificazione, ma sicuramente è una causa dei momenti di “blackout” come quello avuto domenica a Roma.

Siamo ancora in fase di assestamento, c’è tantissimo lavoro da fare e quindi situazioni di difficoltà devono essere considerate normali in queste prime partite. Nonostante i tanti problemi avuti, siamo una formazione composta da giocatori di esperienza e consapevoli dell’obiettivo di quest’anno: con il tempo riusciremo ad avere una stabilità di squadra e a dimostrare il nostro valore. Per quanto mi riguarda cercherò di dare sempre il massimo per aiutare la squadra ad ottenere il risultato. Sabato affronteremo Latina: sarà sicuramente una partita diversa e molto piu' dura rispetto a quella vinta in SuperCoppa.Verranno a Napoli per giocare una partita di grande intensità e carattere: noi dovremo cercare di evitare cali di concentrazione per portare a casa i due punti".

