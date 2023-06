Primi annunci per la nuova area tecnica in casa GeVi Napoli. Il club partenopeo ha annunciato che il nuovo "Responsabile dell'Area Tecnica Sportiva" è Pedro Llompart. Il nuovo dirigente azzurro classe' 82 e di origini spagnole (è nato a Palma di Mallorca) sarà coadiuvato dal nuovo d.s. della Gevi, Giuseppe Liguori. Llompart, da giocatore ha militato nel Valencia, il Lucentum Alicante, il Cai Zaragoza, il Retaber Gbc, l'Ucam Murcia, l'Iberostar Tenerife e in Italia nella Pallacanestro Reggiana.Successivamente dal 2022, dopo aver lasciato l'agonismo, ha collaborato fino ad oggi come Responsabile dell’Area Tecnica del C.B. Benidorm.Giuseppe Liguori, che collaborerà con Llompart, nella sua carriera da giocatore, ha giocato con la Partenope Basket e Pozzuoli in Serie B, mentre da d.s. ha operato con la Pall. Sant’Antimo, portandola dalla serie C fino alla Legadue. Oltre ai ruoli dirigenziali, Liguori ha rivestito anche cariche istituzionali per la Lnp e la FIP Campania.Llompart e Liguori, saranno presentati ai media giovedì prossimo 15 giugno alle ore 12 presso la Sala Stampa del PalaBarbuto. Per il ruolo di head-coach in casa Gevi Napoli nelle ultime ore sono salite le quotazioni del grossetano Luca Banchi, ultimamente allo Strasburgo: per lui pronto un contratto pluriennale con il club partenopeo.