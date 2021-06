La Gevi Napoli Basket è ad un (solo) passo dalla serie A di basket maschile e dalla promozione inseguita da inizio stagione.

Il team partenopeo al decimo successo consecutivo, si è aggiudicato martedi' sera, soffrendo, anche gara-2 della finale playoff giocata sul parquet amico del PalaBarbuto, battendo una tenace e mai doma APU Udine, 57-53, al termine di un match combattuto, non bello e dal punteggio basso.

La solita ottima difesa e una buona prestazione dell'esterno Marini (19 punti) hanno permesso a capitan Monaldi e compagni (piuttosto imprecisi dalla lunetta con solo il 29% e 15 palle perse) di vincere anche il secondo confronto casalingo con gli udinesi di coach Boniciolli parsi decisamente più tonici e reattivi che in gara-1.

Ora, la serie di finale del tabellone "ORO" di A2 si posta in Friuli e al PalaCarnera, dove domani sera alle 20.45 è in programma gara-3 che potrebbe risultare decisiva (la serie è al meglio delle 5 partite).

La Gevi Napoli espugnando il parquet di Udine, infatti, conquisterebbe la promozione nella massima serie del basket italiano, l'unica professionistica.

Queste le parole di coach Pino Sacripanti: «Gara-2 è stata molto nervosa, c’è stata enorme tensione in campo perché la posta in palio era molto alta. Nel primo tempo abbiamo sbagliato tanti liberi, mentre nella ripresa Udine è stata bravissima in difesa.

Fortunatamente abbiamo sempre trovato il canestro nei momenti importanti. Adesso dobbiamo resettare tutto.

Sappiamo che ad Udine sarà una partita difficilissima così come quella di stasera, siamo ai momenti decisivi e dobbiamo rimanere concentrati sull'obiettivo».

ON LINE E IN TV

l playoff di A2 e la situazione delle squadre campane fino alla C Gold, saranno soggetto di analisi nel format settimanale "Chiacchere da Basket", on line dal martedi' sul canale youtube "PIANETA BASKET TV" e in onda anche sul digitale terrestre su 10 emittenti televisive campane e non"