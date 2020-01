Stamattina presso la sala stampa del Palabarbuto di Napoli è stato presentato il 3° Campionato Regionale Campano Golden Players Over 50 di Maxibasket, con il patrocinio dell’Ente di Promozione Csa. In e voluto fortemente dal presidente dei Golden Players Virgilio Marino e da Carmine Scotti (responsabile eventi Golden Players). Sono intervenuti il Prof. Mario Migliuolo del "Crisalide Competence Centre" main sponsor del progetto Golden Players, l'onorevole Nicola Marrazzo della Regione Campania, Maurizio Vortici commisario Csa.In Siena, Paolo Maltinti, g.m. Golden Players Italia, Annamaria Meterangelis, capitana della nazionale Over 55 femminile e poi anche Piero Giani, responsabile nazionale over 60.Il campionato, prendera' il via sabato prossimo con la disputa della prima giornata, presso la bellissima struttura dell'Anfra Sport Club di Quarto dei fratelli Del Prete.Le finali, si disputeranno invece, al Palabarbuto di Napoli. Ottimo il livello tecnico delle otto squadre partecipanti: Napoli Bk Academy, Golden Players Napoli, Sunset, Golden Players Sala Consilina, Vomero Basket, Vesuvians, Golden Players Caserta e gli Highlander, formate da numerosi giocatori ex serie A, B e C nazionale.Uno special sulla mattinata e' on line, su Pianeta Basket Tv (canale youtube).