NAPOLI. Vincere per continuare a correre verso la Champions. Non può sbagliare stasera il Napoli contro la Lazio. Impossibile pensare ad un risultato diverso dalla vittoria se si vuole restare attaccati al treno che porta al quarto posto. Anche un pari potrebbe essere fatale per Insigne e compagni.

Anche perché proprio la Lazio potrebbe sorpassarli nel caso in cui dovesse battere il Torino nel recupero. Ecco, quindi, che a Fuorigrotta alle 20,45 deve tornare la legge del “Maradona”.