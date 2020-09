NAPOLI. In questo fine settimana si ritorna in campo per il calcio dei dilettanti, nel totale rispetto delle regole, dopo mesi di stop causa Covid, con il primo turno della Coppa Italia Dilettanti, che vede impegnate le squadre del campionato di Eccellenza Campania.

Il Presidente del Comitato regionale Figc Campania, Carmine Zigarelli: «Il calcio è passione e la nostra grande famiglia campana lo ha dimostrato ancor di più in questo periodo emergenziale, in cui la collaborazione tra il Comitato, i presidenti dei club, gli allenatori, gli staff medici, i calciatori, gli arbitri, i tifosi, la stampa e tutti gli addetti ai lavori è stata continua e proficua, perché tutti mossi da un unico obiettivo: quello di tornare ad emozionarsi in un campo di calcio e provare a regalare sorrisi, ma allo stesso tempo contribuire a creare una società migliore tenendo ben saldi i valori sportivi. Auguro a tutte le società campane una stagione sportiva all'insegna del fairplay e della sana competizione».