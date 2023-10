Lo slittamento della Supercoppa italiana cambia le date del campionato di Serie A. La Lega ha infatti comunicato novità di calendario relativamente alle giornate disputate a gennaio. In particolare:

- la 19a giornata si disputa domenica 7 gennaio 2024, secondo la programmazione standard;

- la 21a giornata si disputa domenica 21 gennaio 2024 con due anticipi a mercoledì 17 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 18.30 e 20.45, due anticipi a giovedì 18 gennaio 2024, rispettivamente alle ore 18.30 e 20.45, ed il resto delle gare secondo la programmazione che sarà resa nota all'esito della definizione dei prossimi anticipi e posticipi.

Cosa cambia? I quattro anticipi della 21^ giornata coinvolgeranno Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina, cioè le squadre che giocheranno la Supercoppa in Arabia Saudita, inizialmente programmata in contemporanea alla 19^ giornata - che appunto torna a un calendario "ordinario" - e che a questo punto si terrà orientativamente nel periodo compreso tra il 20 e il 26 gennaio: al momento, la soluzione più quotata vede le semifinali in campo il 21 e 22 gennaio, con finale in programma il 25. Sotto questo profilo, però, manca ancora una conferma ufficiale da parte della Lega, che non arriverà oggi ma nei prossimi giorni.

Cambiano anche ottavi e quarti di finale della Coppa Italia. Lo stravolgimento del calendario cambia anche le date della fase a eliminazione diretta della coppa nazionale. Di seguito le nuove date

Ottavi di finale mercoledì 06/12/2023

Ottavi di finale mercoledì 20/12/2023

Ottavi di finale mercoledì 03/01/2024 (anziché 10/01/2024 e 17/01/2024)

Quarti di finale mercoledì 10/01/2024 (anziché 31/01/2024)