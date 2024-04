Domenica Cheddira, domani Caprile. Nel giro di sei giorni il Napoli si ritrova di fronte due calciatori di sua proprietà. Il marocchino ha già fatto vedere il suo valore con la maglia del Frosinone segnando la doppietta del pareggio al Maradona. Il ragazzo classe 2001 difenderà i pali dell’Empoli provando ad essere anche lui protagonista. È un bigliettino da visita importante per dimostrare alla proprietà partenopea che ha fatto bene ad investire su di loro. L’estremo difensore attualmente in Toscana ci tiene a dare il suo contributo alla salvezza dell’attuale squadra ma poi vorrà giocarsi le sue chance con la casacca azzurra addosso. Vorrebbe partire per il ritiro di Dimaro-Folgarida e diventarela prima scelta del nuovo allenatore. C’è da capire se Meret resterà. Nel caso in cui il friulano dovesse decidere di andare via allora l’occasione di diventare il punto di riferimento difensivo sarebbe ghiotta. A meno che non siandrà a comprare un altro numero uno. Caprile, comunque, ha dimostrato di essere bravo in Serie B col Bari. Sbarcato ad Empoli in prestito secco, ha avuto qualche problema fisico di troppo ma ha confermato le sue qualità. Naturalmente il futuro dipenderà da chi siederà sulla panchina napoletana. Al momento si fanno solo tanti nomi ma di concreto non c’è nulla. Quando ci sarà l’ufficialità sicuramente il presidente ne parlerà con il suo tecnico per capire il da farsi con Caprile. Di sicuro domani il 23enne non si lascerà prendere dall’emozione e proverà a fare benissimo così come ha fatto il suo ex compagno di squadra al Bari. Magari evitando ad Osimhen e Kvara di segnare. De Laurentiis messo nella casse pugliesi sette milioni di euro con il 25% andato nelle casse dei Leeds dove Caprile ha giocato dal 2019 al 2021. Una somma non alta che potrebbe lievitare abbondantemente se il portiere riuscisse ad imporsi bene nel Napoli.