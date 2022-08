L'Europa bussa alle porte per le italiane: dopo i sorteggi, ecco date e orari. L'Uefa ha ufficializzato i calendari della fase a gironi della Champions League 2022-2023. La prima a scendere in campo saranno il Milan, che il 6 settembre debutterà a Salisburgo (ore 21) nel Gruppo E e la Juventus, in casa del Paris Saint Germain (H); il giorno dopo, sempre alle 21, il Napoli affronterà al Maradona il Liverpool (A) e l'Inter riceverà al Meazza il Bayern Monaco (C).

Questo il calendario completo della fase a gironi della Champions per le italiane. Prima giornata, 6 settembre: Salisburgo-Milan e Psg-Juventus (ore 21). 7 settembre: Napoli-Liverpool e Inter-Bayern Monaco (21). Seconda giornata, 13 settembre: Viktoria Pilzen-Inter (18.45), Rangers-Napoli (21); 14 settembre: Milan-Dinamo Zagabria (18.45); Juventus-Benfica (21). Terza giornata, 4 ottobre: Ajax-Napoli e Inter-Barcellona (21); 5 ottobre, Chelsea-Milan e Juventus-Maccabi Haifa (21). Quarta giornata, 11 ottobre: Maccabi Haifa-Juventus (18.45), Milan-Chelsea (21); 12 ottobre: Napoli-Ajax (18.45), Barcellona-Inter (21). Quinta giornata, 25 ottobre: Dinamo Zagabria-Milan e 21 Benfica-Juventus (21); 26 ottobre: Inter-Viktoria Pilzen (18.45), Napoli-Rangers (21). Sesta giornata, 1° novembre: Liverpool-Napoli e Bayern-Inter (21); 2 novembre: Milan-Salisburgo e Juventus-Psg (21).

Resi noti anche i calendari della fase a gironi dell'Europa League 2022-2023. La Roma, inserita nel Gruppo C, debutterà l'8 settembre in casa dei bulgari del Ludogorets (18.45); la Lazio (E) riceverà sempre l'8 all'Olimpico (21) gli olandesi del Feyenoord. Questo il calendario della fase a gironi di Europa League per le italiane. Prima giornata, 8 settembre: Ludogorets-Roma (18.45), Lazio-Feyenoord (21). Seconda giornata, 15 settembre: Midtjylland (18.45)-Lazio; Roma-Helsinki (21). Terza giornata, 6 ottobre: Roma-Betis (18.45), Sturm Graz-Lazio (21). Quarta giornata, 13 ottobre: Betis-Roma (18.45), Lazio-Sturm Graz (21). Quinta giornata, 27 ottobre: Lazio-Midtjylland (18.45); Helsinki-Roma (21). Sesta giornata, 3 novembre: Feyenoord-Lazio (18.45), Roma-Ludogorets (21). Ufficializzato, infine, anche il calendario della fase a gironi della Conference League 2022-2023.