La Coppa del Mondo di calcio del 2026 negli Stati Uniti, in Messico e in Canada, con 48 squadre in campo, sarà composta da 104 partite. Il Consiglio Direttivo della Fifa ha infatti approvato all’unanimità la proposta di modifica del format. I gironi resteranno da quattro squadre e saranno 12, anziché 16 da tre squadre inizialmente pensati, con le prime due nazionali e le otto migliori terze che accederanno al turno successivo. Con l'aumento quindi a 48 squadre saranno introdotti i sedicesimi di finale, in questo modo per arrivare alla finale che si svolgerà il 19 luglio del 2026.

Il cambio di formato significa quindi che il torneo avrà 24 partite in più rispetto a quanto inizialmente previsto e il campione avrà giocato otto partite invece delle sette del piano precedente e nei tornei passati. Il Mondiale 2026 è il primo con 48 squadre. L'edizione 2022 in Qatar ha avuto 32 squadre e 64 partite.

La Fifa ha affermato che la decisione è stata presa "sulla base di un esame approfondito che ha considerato l'integrità sportiva, il benessere dei giocatori, i viaggi di squadra, l'attrattiva commerciale e sportiva, nonché l'esperienza della squadra e dei tifosi" e che il formato rivisto "mitiga il rischio di collusione e garantisce che tutte le squadre" giochino "un minimo di tre partite, fornendo allo stesso tempo un periodo di riposo equilibrato tra le squadre in competizione".