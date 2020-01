Si sono disputate oggi le partite di ritorno dei Quarti di Finale della Coppa Campania riservata ai club di Promozione. Lo zero a zero casalingo ha permesso all’Acerrana di raggiungere le semifinali, in virtù del due a due esterno contro le Aquile Rosanero Caserta che dunque escono a testa alta dalla competizione. Vince e convince lo Sporting Ercolano che super 2-0 il Lacco Ameno. Vince anche il Saviano, 2-1 a Solofra, mentre arriva un ko di misura ma indolare per il Per San Marzano in casa del Salernum Baronissi.

Questi gli abbinamenti per le semifinali:

Acerrana – Sporting Ercolano

Saviano – Per San Marzano

Le gare del quinto turno (semifinali) si disputeranno come segue: andata: mercoledì 12 febbraio; ritorno: mercoledì 4 marzo