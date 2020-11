63' Benevento ancora pericoloso, questa volta con Insigne. Dragowski ci mette una pezza e risolve in calcio d'angolo.

62' Un buon Benevento in questa ripresa. Il gol del vantaggio ha trasmesso fiducia ai sanniti che stanno mostrando personalità.

60' Problemi per Castrovilli dopo uno scontro con Barba all'interno dell'area di rigore del Benevento. Necessario l'intervento dello staff medico della Fiorentina.

56' Tre sostituzioni tra le fila della Fiorentina: fuori Igor, Duncan e Kouame, dentro Lirola, Pulgar e Cutrone.

54' Prova a reagire la Fiorentina con Vlahovic, Montipò risolve.

52' GOAL BENEVENTO: bella ripartenza degli stregoni, Insigne cerca e trova Improta che da fuori area non ci pensa due volte e ci prova di prima intenzione. Dragowski non può nulla, il pallone termina in rete. Risultato ora sullo 0-1.

48' Problemi per Moncini, necessario l'intervento in campo dello staff medico del Benevento.

46' Ghersini fischia l'inizio della seconda frazione di gioco, primo pallone giocato dalla Fiorentina.

Ci sarà un cambio tra le fila del Benevento: fuori Sau, dentro Insigne.

Le squadre fanno ritorno sul terreno di gioco, è tutto pronto per il secondo tempo di Fiorentina-Benevento.

Brutto primo tempo quello tra Fiorentina e Benevento: ritmi bassi e nessuna seria occasione da gol creata dalle due squadre. I viola partono bene e si mostrano più intraprendenti, gli stregoni invece soffrono ma non concedono spazi e non permettono agli avversari di rendersi pericolosi. I toscani con il passare dei minuti sembrano perdere smalto, mentre i sanniti cominciano a prendere le misure. Inzaghi ha preparato bene la partita, soprattutto dal punto di vista tattico. I suoi uomini sono schierati bene in campo e sono autori fin qui di una buona fase difensiva. La partita resta comunque apertissima e potrebbe essere un episodio a deciderla.

45'+2' Ghersini fischia la fine del primo tempo, le squadre tornano negli spigliatoi a riposo con il risultato ancorato sullo 0-0.

45' Sono stati concessi 2 minuti di recupero.

44' Ribery non ce la fa a proseguire. Prandelli è costretto dunque ad effettuare la prima sostituzione e inserisce Saponara.

44' Buon momento del Benevento che conquista un calcio di punizione nella metà campo avversaria.

42' Problemi fisici per Ribery, costretto ad abbandonare momentaneamente il terreno di gioco.

40' Errore difensivo di Schiattarella, quasi ne approfitta Ribery, ma è sempre Schiattarella a metterci una pezza e ad impedire al francese di arrivare alla conclusione.

34' Un'altra bella ripartenza del Benevento, la palla arriva a Barba che ci prova da fuori spedendo però la sfera alta sul fondo.

31' Possesso palla sterile da parte della Fiorentina, che non riesce ad affondare il colpo.

28' Il Benevento conquista un buon calcio di punizione all'interno della metà campo avversaria.

26' La Fiorentina prova a rendersi pericolosa ma fin qui non è riuscita ad incidere in fase di finalizzazione.

21' Prova il Benevento a farsi vedere dalle parti di Dragowski. L'estremo difensore viola risolve e permette ai suoi di ripartire in contropiede. Il pallone arriva infine sui piedi di Biraghi, che però lo spedisce in curva.

18' Trattenuta di Glik ai danni di Ribery. Ammonizione per il difensore del Benevento e calcio di punizione per la Fiorentina da una posizione interessante.

17' Bella ripartenza del Benevento che però non riesce a rendersi pericoloso.

15' Più Fiorentina che Benevento in questo primo quarto d'ora di gioco. I viola si mostrano fin qui più intraprendenti e cercano di impensierire la retroguardia avversaria. Gli stregoni appaiono invece in difficoltà ma difendono bene, senza concedere spazi agli attaccanti della formazione toscana.

10' Intervento deciso di Schiattarella su Castrovilli. Calcio di punizione per la Fiorentina nella metà campo avversaria.

7' Ci prova Biraghi, ne esce un tiro-cross a cui Montipò risponde prontamente risolvendo in calcio d'angolo.

5' Insistono i viola che conquistano un altro calcio di punizione da posizione interessante.

3' La Fiorentina conquista un calcio di punizione nella metà campo avversaria.

1' Ghersini fischia l'inizio delle ostilità, primo pallone giocato dal Benevento.

Le squadre stanno facendo ingresso sul terreno di gioco, è tutto pronto per il calcio d'inizio di Fiorentina-Benevento.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò, Letizia, Glik, Caldirola, Barba, Hetemaj, Schiattarella, Ionita, Improta, Sau, Moncini.

FIORETINA (4-2-3-1): Dragowski, Milenkovic, Pezzella, Igor, Biraghi, Duncan, Amrabat, Castrovilli, Kouame, Ribery, Vlahovic.

Di seguito le formazioni ufficiali di Fiorentina-Benevento:

Il Benevento, reduce dalla brutta sconfitta interna contro lo Spezia, occupa momentaneamente il sedicesimo posto a quota 6 punti. Gli stregoni sono chiamati oggi al riscatto dopo una serie di risultati negativi. Per la sfida del Franchi, sono poche le novità nella formazione iniziale proposta dal tecnico Inzaghi: in difesa si rivede Barba, a centrocampo spazio a Hetemaj, in attacco invece agiranno Improta e Sau alle spalle di Moncini.

La Fiorentina, reduce dal pareggio esterno sul campo del Parma, occupa attualmente il tredicesimo posto a quota 8 punti. La partita di oggi rappresenta anche il ritorno sulla panchina viola di Cesare Prandelli dopo più di dieci anni. Varie novità nella formazione iniziale scelta dal tecnico, a partire dal modulo.

Tutto pronto allo stadio Artemio Franchi per il lunch match tra Fiorentina e Benevento, valido per l'ottava giornata del campionato di Serie A. Calcio d'inizio alle 12.30, arbitro dell'incontro sarà il signor Ghersini.