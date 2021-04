90'+4' Di Bello fischia la fine delle ostilità, risultato finale Napoli-Lazio 5-2. Decidono la partita la doppietta di Insigne e le reti di Politano, Mertens e Osimhen, per i biancocelesti in gol Immobile e Milinkovic Savic.

90'+3' Continua ad attaccare la Lazio a cui stasera va il merito di non essersi mai arresa.

90' Sono stati concessi 4 minuti di recupero.

89' Sostituzione tra le fila del Napoli: fuori Bakayoko, dentro Lobotka.

86' Pericolosa la Lazio con la conclusione del neoentrato Akpa Akpro, pallone alto sul fondo.

83' Doppio cambio tra le fila della Lazio: fuori Milinkovic Savic e Immobile, dentro Akpa Akpro e Muriqi.

82' Sostituzione tra le fila del Napoli: fuori Zielinski, dentro Elmas.

80' GOAL NAPOLI: ottima palla rubata da Lozano che dà il via alla ripartenza azzurra culminata con il pokerissimo firmato Victor Osimhen. Risultato ora sul 5-2.

78' Il Napoli prova a riprendere in mano le redini della gara. Gli azzurri hanno peccato di presunzione, credendo di avere già i tre punti in tasca e concedendo agli avversari di tornare in partita.

74' GOAL LAZIO: alla battuta del calcio piazzato va Milinkovic Savic che trova una traiettoria perfetta che termina all'angolino. Risultato ora sul 4-2 per il Napoli, biancocelesti di nuovo in partita.

73' Di Lorenzo stende Immobile al limite dell'area di rigore azzurra. Ammonizione per lui e calcio di punizione in favore della Lazio da ottima posizione.

72' Tre sostituzioni tra le fila del Napoli: fuori Manolas, Politano e Mertens, dentro Rrahmani, Lozano e Osimhen.

70' GOAL LAZIO: i biancocelesti accorciano le distanze con Immobile. Risultato ora sul 4-1 in favore del Napoli.

67' Prova una timida reazione la Lazio che conquista un calcio di punizione da posizione interessante.

65' GOAL NAPOLI: straordinaria perla firmata Dries Mertens, che fulmina Reina da fuori area. Risultato ora sul 4-0.

64' Doppio cambio tra le fila della Lazio: fuori Luis Alberto e Fares, dentro Pereira e Lulic.

62' Partita che pare non aver più molto da dire, con il Napoli che appare in pieno controllo del match.

58' Prima sostituzione tra le fila della Lazio: fuori Leiva, dentro Cataldi.

53' GOAL NAPOLI: ripartenza micidiale degli azzurri che trovano il tris con una prodezza di Insigne. Risultato ora sul 3-0 e partita virtualmente chiusa.

52' Lazio vicinissima al gol con Milinkovic Savic, decisivo l'intervento di Meret.

49' Prova a spingere la Lazio che conquista un calcio di punizione da una posizione defilata ma interessante.

47' Contatto tra Immobile e Manolas all'interno dell'area di rigore azzurra. Il difensore greco ha la peggio e resta a terra dolorante. Ammonito l'attaccante biancoceleste.

46' Trovano subito la via del gol gli azzurri con Zielinski, Di Bello questa volta è costretto ad annullare la rete per fuorigioco.

46' Di Bello fischia l'inizio della ripresa, primo pallone giocato dagli ospiti.

Le squadre fanno ritorno sul terreno di gioco, è tutto pronto per il secondo tempo di Napoli-Lazio.

45'+4' Di Bello fischia la fine del primo tempo. Le squadre tornano negli spogliatoi a riposo con il risultato sul 2-0 in favore del Napoli. Decidono la partita fino a questo momento i gol di Insigne e Politano.

45'+1' Immobile messo giù da Mertens, ammonizione per l'attaccante azzurro.

45' Sono stati concessi 3 minuti di recupero.

42' Ingenuità difensiva del Napoli che regala un calcio d'angolo agli avversari.

41' Continua a spingere il Napoli in zona d'attacco: gli azzurri conquistano un corner.

39' Bella iniziativa personale di Immobile che prova poi a concludere verso la porta difesa da Meret, decisivo l'intervento della retroguardia azzurra.

35' Nuovamente pericoloso il Napoli, risolve Reina.

33' Immobile ci prova con una conclusione dalla distanza, pallone a lato.

29' Fabian Ruiz recupera un buon pallone a centrocampo e si invola verso l'area di rigore avversaria. Leiva è costretto al fallo e riceve l'ammonizione, il gioco ripartirà con un calcio di punizione in favore del Napoli.

26' Ci prova da fuori Luis Alberto, pallone sul fondo.

24' Insiste la Lazio in zona d'attacco alla ricerca del gol che potrebbe accorciare le distanze. La retroguardia partenopea non si scompone.

19' Prova a reagire la Lazio: Correa arriva alla conclusione e centra in pieno il palo interno.

15' Manolas ferma fallosamente la ripartenza biancoceleste e rimedia il cartellino giallo.

12' GOAL NAPOLI: micidiale uno-due firmato dagli azzurri che trovano il raddoppio con Matteo Politano. Approccio alla gara devastante quello degli uomini di Gattuso. Risultato ora sul 2-0.

7' GOAL NAPOLI: dagli undici metri si presenta Insigne che non sbaglia e trafigge l'ex azzurro Reina. Risultato ora sull'1-0.

6' Calcio di rigore in favore del Napoli: dopo aver consultato il VAR Di Bello concede un penalty agli azzurri per un fallo di Milinkovic Savic ai danni di Manolas sugli sviluppi del corner.

3' Avvio di gara aggressivo da parte degli azzurri che provano fin da subito a fare la partita. I partenopei conquistano il primo calcio d'angolo della partita.

1' Di Bello fischia l'inizio delle ostilità, primo pallone giocato dal Napoli.

Le squadre fanno ingresso sul terreno di gioco, è tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona per il calcio d'inizio di Napoli-Lazio.

LAZIO (3-5-2): Reina, Marusic, Acerbi, Radu, Lazzari, Milinkovic Savic, Leica, Luis Alberto, Fares, Correa, Immobile.

NAPOLI (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Fabian Ruiz, Bakayoko, Politano, Mertens, Insigne.

Di seguito le formazioni ufficiali di Napoli-Lazio:

È tutto pronto allo Stadio Diego Armando Maradona per la sfida tra Napoli e Lazio, valida per la trentaduesima giornata del campionato di Serie A. Le squadre sono già in campo per la fase di riscaldamento. Calcio d'inizio alle 20.45, arbitro designato per l'incontro è il signor Di Bello.