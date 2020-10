90'+3' Ayroldi fischia la fine delle ostilità. Risultato finale Roma-Benevento 5-2. Decidono la partita la doppietta di Dzeko e le reti di Pedro, Veretout e Carles Perez, per i sanniti goal di Caprari e Lapadula.

90' Sono stati concessi 3 minuti di recupero.

89' GOAL ROMA: stupenda iniziativa di Carles Perez che parte da centrocampo, ne salta tre e da fuori area trafigge Montipò. Risultato ora sul 5-2 in favore della Roma.

86' Sostituzione tra le fila del Benevento: fuori Foulon, dentro Maggio.

85' Nonostante lo svantaggio di due reti il Benevento continua ad attaccare e conquista un calcio d'angolo.

84' Sostituzione tra le fila della Roma: fuori Dzeko, dentro Borja Mayoral.

83' Mkhitaryan si divora il goal del possibile 5-2 servito da Bruno Peres a tu per tu con Montipò.

82' Doppia sostituzione tra le fila del Benevento: fuori Schiattarella che era ammonito e Lapadula, dentro Hetemaj e Sau.

78' Doppia sostituzione tra le fila della Roma: fuori Ibanez e Pedro, dentro Kumbulla e Perez.

77' GOAL ROMA: i giallorossi chiudono la partita con la doppietta di Dzeko, che servito da Mkhitaryan a porta vuota non deve far altro che insaccare il pallone del 4-2.

75' Sostituzione tra le fila del Benevento: fuori Dabo, dentro Improta.

75' Il Benevento non molla e continua ad impensierire la retroguardia avversaria. Questa volta è Ionita ad andare vicino al goal, la sua conclusione però si perde a lato sul fondo.

74' Sugli sviluppi del corner la palla arriva sui piedi di Dzeko a tu per tu con Montipò, l'estremo difensore beneventano ipnotizza il bosniaco e gli nega la doppietta.

74' La Roma conquista un calcio d'angolo.

72' Doppia sostituzione tra le fila della Roma: fuori Santon e Veretout, dentro Bruno Peres e Villar.

71' Prova la reazione il Benevento che con Dabo conquista un calcio d'angolo.

69' GOAL ROMA: sul dischetto si presenta Veretout che spiazza Montipò e firma il goal del vantaggio per la Roma. Risultato ora sul 3-2.

66' Calcio di rigore per la Roma: bella palla di Dzeko per Pedro che si invola verso la porta, Montipò cerca di anticipare l'attaccante giallorosso ma finisce per stenderlo. Ayroldi non ha dubbi ed indica il dischetto.

65' Santon stende Caprari, cartellino giallo per lui e calcio di punizione in favore del Benevento.

65' Sugli sviluppi del calcio d'angolo Dzeko incorna la sfera che si perde però alta sul fondo.

64' Prova a spingere la Roma, i giallorossi conquistano un corner.

61' Caprari serve Insigne che cerca e trova Lapadula a tu per tu con Mirante. Questa volta il portiere giallorosso non si lascia superare, Ayroldi comunque ferma tutto per fuorigioco.

60' Il Benevento ora ci crede, partita molto combattuta in questa fase dell'incontro.

55' GOAL BENEVENTO: sul dischetto si presenta Lapadula, Mirante riesce a respingere il calcio di rigore ma l'attaccante arriva sulla ribattuta e deposita il pallone in rete.

53' Calcio di rigore per il Benevento: intervento in ritardo di Veretout ai danni di Ionita, Ayroldi fischia il penalty in favore dei sanniti e ammonisce il centrocampista giallorosso.

50' Bella conclusione da fuori di Caprari, la palla sibila il palo e termina sul fondo.

49' Ci prova da fuori Mkhitaryan, la palla si perde alta sul fondo.

47' Bella iniziativa di Spinazzola che crea scompiglio all'interno dell'area di rigore beneventana, bella però anche la risposta di Glik che neutralizza la sua conclusione e risolve.

46' Ayroldi fischia l'inizio della seconda frazione di gioco, primo pallone giocato dalla Roma.

Ci sarà una sostituzione tra le fila del Benevento: fuori Iago Falque, dentro Roberto Insigne.

Le squadre fanno ritorno sul terreno di gioco, è tutto pronto per il secondo tempo di Roma-Benevento.

Non un brutto primo tempo quello disputato dal Benevento. Anzi, gli stregoni partono benissimo e si portano subito in vantaggio con Caprari dopo appena cinque minuti di gioco. Poi però la Roma inizia a crescere e a rendersi pericolosa. Alla mezz'ora Pedro firma il pareggio e poco dopo i giallorossi si portano in vantaggio con la rete di Dzeko. Prima dell'intervallo c'è spazio anche per il goal di Mkhitaryan, annullato poi da Ayroldi dopo aver consultato il VAR. Per il Benevento la strada è in salita, ma la partita resta comunque aperta ad ogni risultato e saranno decisivi i secondi 45 minuti. Per gli uomini di Pippo Inzaghi sarà fondamentale tornare in campo con la concentrazione e la determinazione con cui hanno iniziato la partita.

45'+4' Ayroldi fischia la fine del primo tempo, le squadre tornano negli spogliatoi a riposo sul punteggio di 2-1 in favore della Roma. Decidono la partita fino a questo momento le reti di Pedro e Dzeko, per il Benevento goal di Caprari.

45'+2' Mkhitaryan firma il tris per la Roma, il signor Ayroldi però annulla il goal dopo aver consultato il VAR a causa della posizione di partenza in fuorigioco di Spinazzola che ha influenzato l'azione.

45' Ci saranno 3 minuti di recupero.

42' Roma che prova a prendere in mano le redini della partita, il Benevento però non molla.

35' GOAL ROMA: i giallorossi si portano in vantaggio con la rete di Dzeko, che servito ottimamente da Mkhitaryan all'interno dell'area di rigore avversaria deposita il pallone in rete. Risultato ora sul 2-1 in favore della Roma.

33' Fallo di Ibanez ai danni di Dabo, ammonizione per il giallorosso e calcio di punizione per il Benevento nella metà campo avversaria.

31' GOAL ROMA: bell'azione dei giallorossi, la palla arriva a Pedro all'interno dell'area di rigore beneventana. L'attaccante spangolo riceve la sfera e la deposita alle spalle di Montipò. Risultato ora sull'1-1.

29' La Roma conquista un calcio di punizione nella metà campo avversaria.

28' Ci prova Pedro da buona posizione, la sua conclusione risulta però imprecisa e si perde sul fondo.

26' Silent Check terminato con un nulla di fatto: il gioco ripartirà con un calcio di punizione in favore del Benevento.

24' Silent Check in corso: l'arbitro sta consultando gli addetti al VAR per valutare un potenziale fallo di mano di Foulon all'interno dell'area di rigore beneventana.

23' Errore difensivo di Ibanez che regala il pallone a Lapadula nell'area di rigore della Roma. L'attaccante del Benevento però non ne approfitta e grazia Mirante.

20' Partita equilibrata fino a questo momento con il Benevento che conquista il suo primo calcio d'angolo della partita.

17' Inizia a crescere la Roma che conquista tre corner nel giro di pochi minuti.

12' Prova a reagire la Roma, Spinazzola cerca e trova Pellegrini che non riesce però a rendersi pericoloso.

10' Buon inzio di gara da parte del Benevento che continua ad impensierire la retroguardia capitolina. Roma in difficoltà.

8' Contrasto deciso tra Mancini e Lapadula, l'attaccante del Benevento rimane a terra indolenzito.

5' GOAL BENEVENTO: stregoni subito in vantaggio con Caprari, che riceve il pallone da Foulon e dal limite dell'area cerca e trova la porta, complice anche la deviazione di Ibanez. Risultato ora sullo 0-1 in favore del Benevento.

3' Si presenta a battere la punizione Pellegrini, la sua conclusione però risulta fuori misura.

2' Fallo di mano di Letizia, il gioco ripartirà con un calcio di punizione per la Roma da una posizione interessante.

1' La partita è iniziata.

Le squadre fanno ingresso sul terreno di gioco, è tutto pronto per il fischio d'inizio di Benevento-Roma. Arbitro del match sarà il signor Ayroldi.

BENEVENTO (4-3-2-1): Montipò, Foulon, Glik, Caldirola, Letizia, Ionita, Schiattarella, Dabo, Iago Falque, Caprari, Lapadula.

ROMA (3-4-2-1): Mirante, Ibanez, Mancini, Crisante, Santon, Veretout, Pellegrini, Spinazzola, Pedro, Mkhitaryan, Dzeko.

Di seguito le formazioni ufficiali di Roma-Benevento:

Per la Roma invece l'inizio del campionato è stato in chiaroscuro: dopo la clamorosa sconfitta a tavolino rimediata dai giallorossi contro il Verona nella prima giornata, sono arrivati prima l'incoraggiante pareggio interno con la Juventus e dopo la vittoria esterna sul campo dell'Udinese. Per la gara di oggi, Fonseca deve rinunciare all infortunato Zaniolo e a Diawara alle prese con il Coronavirus. Una sola novità nella formazione iniziale mandata in campo dal tecnico portoghese rispetto a quella schierata in Friuli: in difesa ci sarà Crisante e non Kumbulla.

Il Benevento è reduce da un buon inizio di campionato, condito dai 6 punti ottenuti nelle prime tre giornate. Per la sfida di oggi, Pippo Inzaghi dovrà rinunciare agli infortunati Moncini e Viola. Poche le novità nella formazione iniziale proposta dal tecnico rispetto all'ultima partita vinta per 1-0 contro il Bologna: partono dall'inizio Dabo e Lapadula che ha vinto il ballottaggio con Sau.

È tutto pronto allo Stadio Olimpico per la sfida tra Roma e Benevento, gara valida per la quarta giornata del campionato di Serie A.