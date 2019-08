POMIGLIANO D’ARCO. Quella che sta per iniziare è una stagione importante per il Pomigliano, che nel 2020 festeggerà i suoi cento anni di storia. Dovrà farlo dall’Eccellenza, dopo la travagliata stagione scorsa, ma il club di Pipola ha tutta l’intenzione di farsi trovare comunque pronto per l’appuntamento con la storia. Proprio per questo ieri il club granata ha annunciato un importante doppio colpo di mercato: arrivano infatti a Pomigliano il portiere classe ‘96 Luigi Salineri e l’attaccante classe ‘98 Domenico Pisani.

Salineri, nato nel settore giovanile della Keller, vanta già importanti esperienze. Prima tra tutte quella all’Arzanese, in Lega Pro, dove ha prima fatto parte degli allievi nazionali per poi collezionare circa venti presenze in prima squadra. Il giovane portiere ha poi indossato le maglie del Marcianise, del Campania Ponticelli, del Savoia, del Gragnano, della Frattese, della Puteolana 1902 e del Sorrento. Proprio con i rossoneri, nella stagione 2017/2018, vince il campionato di Eccellenza con il Sorrento, dopo essere stato insignito, l’anno prima, del titolo di miglior portiere di serie D. Con la Frattese , sempre in serie D, conquista inoltre il record di rigori parati. «Sono felice di aver sposato il progetto Pomigliano - ha detto Salineri - questa è una società seria, che ha scritto la storia del calcio campano. Siamo un bel gruppo composto da elementi validi. Questo sarà un anno speciale per questa piazza perchè si festeggia il centenario, e sarà bello omaggiare una ricorrenza così importante. Voglio dare il massimo e puntare in alto insieme a tutta la squadra. Ringrazio il presidente Pipola, i mister Seno e Tarantino, per la fiducia che hanno riposto e per avermi dato l’opportunità di entrare a far parte di questo gruppo».

Per Domenico Pisani si tratta di un ritorno in maglia granata, che aveva già indossato qualche anno fa. La scorsa stagione l’attaccante ha indossato la maglia del Sabaudia, collezionando ben 12 reti. Oltre al Pomigliano e al Sabaudia, Pisani vanta esperienze con il Positano e nei settori giovanili di Savoia e Sorrento. «Quest’anno il Pomigliano festeggia i 100 anni, quindi è un anno importante per questa storica e blasonata compagine e sono felice di essere ritornato qui - spiega Pisani - Sono sempre stato bene con la famiglia Pipola ed è come se non fossi mai andato via. Vogliamo fare bene e rendere il massimo perchè lo merita il presidente e il mister, che sono persone speciali. Sarà una bella stagione, siamo un ottimo gruppo.Voglio dare il meglio di me stesso, per la società, la mia squadra, il mister e i nostri tifosi. Non vedo l’ora che questa nuova stagione inizi».