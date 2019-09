L’Asd Calcio Pomigliano ha comunicato di aver acquisito le prestazioni sportive di Gennaro Esposito, centrocampista, classe ’85. Esposito vanta una grande esperienza spesa per la maggiore in Lega Pro ed ha indossato le maglie di Hellas Verona, Gallipoli, Perugia, Salernitana, Cesena, Venezia, Potenza, Casarano. Il neo acquisto granata nel proprio palmares vanta la vittoria del campionato con Gallipoli passando dalla serie C alla serie B, la vittoria del campionato di Lega Pro con l’Hellas Verona in B , in serie D vince con il Potenza traghettando la compagine della Basilicata in serie C. La scorsa stagione, il centrocampista vince il campionato di Eccellenza pugliese con il Casarano.