Al termine della riunione di oggi, la UEFA ha deciso di annullare l'Europeo previsto per quest'estate. L'evento sarà rimandato, con ogni probabilità, al 2021. Nelle prossime ore è attesa l'ufficialità. L'emergenza Coronavirus ha colpito anche il mondo dello sport e la decisione maturata stamane è volta a tutelare il regolare proseguimento dei campionati e delle coppe europee che, come prevedibile, potrebbero terminare soltanto in estate.