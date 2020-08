NAPOLI. Il Comitato Regionale Campania – L.N.D. – F.I.G.C. e le compagnie marittime Medmar Navi S.p.A. e Campania Regionale Marittima – Caremar S.p.A. hanno rinnovato, anche per la corrente stagione sportiva 2020/2021, la convenzione con la quale tutti gli atleti, lo staff e gli accompagnatori (nonché i veicoli) delle società affiliate che ne facciano preventiva richiesta, in occasione degli incontri dilettantistici e giovanili con le società isolane che si svolgeranno nel corso della stagione sportiva, possano usufruire di un prezzo agevolato sull’acquisto dei biglietti di navigazione per recarsi e tornare dalle isole del Golfo di Napoli.

«Abbiamo rinnovato la convenzione per il trasporto marittimo per le isole con le compagnie Medmar e Caremar, per dare un sostegno concreto a tutte le società campane, che oggi ancor di più, nonostante le tante difficoltà, con impegno e tanta passione si apprestano ad iniziare una nuova stagione sportiva». Così il Presidente del Comitato Regionale Campania, Carmine Zigarelli.

Di seguito si riepilogano le modalità e le procedure da seguire in occasione della disputa degli incontri di calcio:

– MEDMAR NAVI S.P.A.: viaggi sulle motonavi traghetto sulle linee da NAPOLI e da POZZUOLI per ISCHIA, CASAMICCIOLA TERME e PROCIDA e viceversa:

– Passeggeri: € 10,00 a/r;

– Auto: € 40,00 a/r;

– Bus: € 150,00 a/r.

inoltrare alla compagnia di navigazione, entro e non oltre 3 giorni prima della data di imbarco, specifico elenco del numero dei passeggeri e veicoli al seguito all’indirizzo mail: centroprenotazioni@medmarnavi.it e provvedere al pagamento dell’intero importo entro 24 ore dalla partenza.

– Campania Regionale Marittima CAREMAR S.P.A.: viaggi sulle motonavi traghetto sulle linee da NAPOLI per CAPRI e viceversa:

– Passeggeri: € 10,00 a/r;

– Auto: € 40,00 a/r;

– Bus: € 150,00 a/r.

inoltrare alla compagnia di navigazione, entro e non oltre 3 giorni prima della data di imbarco, specifico elenco del numero dei passeggeri e veicoli al seguito all’indirizzo mail: merci@caremar.it e provvedere al pagamento dell’intero importo entro 24 ore dalla partenza.