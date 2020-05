NAPOLI. Stamane il Presidente del Comitato regionale della Figc Campania, Carmine Zigarelli, è intervenuto personalmente all'incontro dello sport campano tenutosi all'Auditorium con il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Nel corso della riunione il presidente Zigarelli, ringraziando il Governatore per la grande attenzione e sensibilità che sta avendo nel riguardi del nostro settore sportivo, ha spiegato la valenza sociale del calcio campano e dell'opera formativa e di costruzione di un futuro migliore.

"Una grande famiglia - si legge sulla pagina Facebook del presidente della Figc Campania - che va dal calcio a 11, a quello femminile, a quello a cinque, a quello giovanile e a quello di base, che chiede sostegni e agevolazioni, soprattutto per l'impiego di strutture sportive, per poter ripartire in sicurezza e in tranquillità".