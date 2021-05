Il direttore degli Uffizi, Eike Schmidt ha incontrato i presidenti delle squadre di calcio del Napoli e dell’Empoli: “L’arte e la cultura mettono le ali anche nello sport”

La Serie A agli Uffizi. Questa mattina il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis - con famiglia al seguito - ha visitato La Galleria degli Uffizi. Il patron azzurro, giunto a Firenze per la partita di domani contro la Fiorentina si è regalato un sabato immerso tra i capolavori del Rinascimento. Oltre un’ora di tour guidato nel museo dove ha ammirato in particolare le opere della statuaria antica, di Botticelli, Paolo Uccello e Piero della Francesca. Proprio davanti alla Battaglia di San Romano ritratta da Paolo Uccello, una delle opere preferite dall’imprenditore e produttore cinematografico, ha incontrato e scattato una foto ricordo con il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt.

Sempre in mattinata anche il presidente dell’Empoli, Fabrizio Corsi in compagnia della moglie e dei figli si è concesso una visita tra le meraviglie della Galleria delle Statue e delle Pitture. A fare gli onori di casa il direttore Schmidt che ha ricordato come il connubio tra arte e sport sia fondamentale. “L’arte e la cultura mettono le ali anche nello sport” ha commentato Schmidt. Il direttore ha poi scattato una foto ricordo con Corsi davanti alla grande pala L’onestà di Sant’Eligio di Jacopo Chimenti, detto l’Empoli. Città toscana protagonista non sono per la promozione in Serie A ma anche per “la partita” degli Uffizi diffusi che, dopo il sopralluogo di due mesi fa, vede l’ambizioso progetto di collaborazione con il museo fiorentino. Due i luoghi simbolo del territorio empolese deputati ad accogliere opere in prestito dalle Gallerie: il Museo della Collegiata e la Casa del Pontormo.