La Gevi Napoli Basket ha comunicato che Mattia Digno, materano del 1995 ed ex Stella Azzurra, entrerà a far parte dello staff tecnico di coach Igor Miličić, ricoprendo il ruolo di preparatore fisico della prima squadra nella prossima stagione. Il club partenopeo, ha anche reso noto di aver ingaggiato con un accordo biennale, il giocatore Alessandro Lever, ala/centro di 208 centimetri, nato a Bolzano il 4 dicembre del 1998. Lever, cresciuto nella Pall.Reggiana, dopo 4 stagioni in un College statunitense, e' tornato in Italia giocando per due anni consecutivi con la maglia della Pallacanestro Trieste, dove nell'ultimo campionato di serie A ha ottenuto 6,7 punti di media, e 2,7 rimbalzi, tirando con il 50% da due, e con il 46,7 da tre, retrocedendo in A2. A breve la Gevi Napoli potrebbe annunciare anche l'ingaggio dello statunitense, Justin Jaworski, 24enne esterno prodotto di Lafayette University, reduce da un'ottima stagione in Leb Gold (la serie A2 iberica) con la maglia dei Gipuzkoa di San Sebastian con medie da 19.3 punti e con un interessante 39% al tiro da fuori.Qui Scafati. Il club gialloblu, come avevamo anticipato nei giorni scorsi, ha confermato la presenza nel prossimo roster di capitan Riccardo Rossato e del lungo Rino De Laurentiis e comunicato anche l'ingaggio dell’esterno camerunense del 2000, di formazione italiana, Aristide Mouaha, ultimamente in A2 a Cividale del Friuli(10 punti di media a partita): in arrivo anche l'ala-pivot, il 31enne modenese Giovanni Pini, ex Verona e la conferma dell'ala Pinkins. Il momento di Napoli e Scafati e le prospettive future dei due club, sono analizzati nel format "Chiacchere da Basket" on line su Pianeta Basket Tv (canale youtube) e anche su 8 tv sul digitale terrestre.