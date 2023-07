Terzo innesto nel nuovo roster, 2023/2024, per la GeVi Napoli Basket. Il club azzurro, come avevamo gia' anticipato, ha comunicato di aver sottoscritto un accordo annuale con Michal Sokolowski, giocatore polacco, ala di 196 cm nato a Varsavia l’11 dicembre 1992. Sokolowski ha giocato ultimamente a Treviso per tre stagioni, con una breve parentesi in Israele con l'Hapoel Holon a fine 2021.Nell'ultima annata in Veneto, prima di trasferirsi poi in Turchia, ha giocato 13 partite in A con la media 10,6 punti e 4,2 rimbalzi. Si e' quindi, come detto, trasferito al Besiktas in Turchia, guidato da coach Miličić, giocando 15 partite con 10,5 punti, e 5,1 rimbalzi.Con la nazionale polacca ha conquistato il quarto posto ai Campionati Europei maschili del 2022 con 7,3 punti di media, con 40,2%, e 4,8 rimbalzi.Queste le parole del responsabile dell'area tecnica della Gevi, Pedro Llompart:"Con Sokolowski prendiamo un giocatore che ha la massima fiducia di coach Miličić: conosce molto bene il suo sistema di gioco e sara' importantissimo per noi, sia dal punto di vista difensivo che offensivo".L'ala polacca, aggiunge:"Sono davvero molto soddisfatto di questa nuova avventura a Napoli. Ci aspetta una stagione interessante. Insieme a Coach Miličić abbiamo già dimostrato di saper sorprendere e so che ora potrà essere lo stesso."Intanto sfumato l'arrivo del pivot d'oltreoceano Josh Price, approdato al Gtk in Polonia, si attende l'annuncio dell'ingaggio in azzurro del 24enne esterno statunitense, Justin Javorski (ultimamente in A2 spagnola). Il momento del basket campano e le prospettive future dei club, sono oggetto di analisi nella puntata settimanale del format "Chiacchere da Basket" on line su Pianeta Basket Tv (canale youtube) e anche su 8 tv sul digitale terrestre.