La squadra della Gevi Napoli Basket al sesto posto della classifica e in piena zona playoff (nonostante la sconfitta con Tortona), sarà protagonista domani sera dell'atteso anticipo del 23esimo della stagione regolare in serie A. Capitan De Nicolao e compagni, alle ore 19.45 sul parquet amico della Fva Palabarbuto (ancora una volta sold-out) e in diretta su Eurosport 2 e Dazn ospiteranno l'Estra Pistoia, formazione al settimo posto della classifica e a soli due punti dagli azzurri: arbitreranno il confronto i signori, Begnis, Nicolini e Paglialunga.

I biancorossi toscani neopromossi in serie A, sono guidati dall'emergente coach Nicola Brienza e hanno un roster combattivo e che gioca una buona pallacanestro. I prolifici esterni statunitensi Moore e Willis, l'ala d'oltreoceano Varnado vero perno del team e giocatore polivalente il lungo di origini inglesi Wheatle, gran difensore e poi l'altra ala USA Hawkins e il pivot nigeriano Ogbeide, insieme agli esterni italiani Della Rosa e Saccaggi, formano un team compatto e che ha gia' battuto all'andata e in Toscana gli azzurri, 81-76.

Queste le parole di coach Igor Milicic sul confronto con Pistoia: «Il primo obiettivo di questa partita è quello di provare a prenderci una rivincita rispetto alla sconfitta subita nel girone di andata sul loro campo dove giocarono una gara solida, ma per alcuni cali di concentrazione, a noi sfuggì di mano. Questa volta dovremo essere molto più precisi, essere sul pezzo e proiettati e a fare la sempre la cosa giusta. Non potremo permetterci individualismi, ma dovremo giocare di squadra, e come abbiamo dimostrato di saper fare nell'ultimo mese. È una partita molto importante, e mi auguro che riusciremo a raggiungere la vittoria, e continuare ad inseguire il nostro obiettivo».