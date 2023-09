Inizia oggi l'ultima settimana di preparazione alla nuova stagione di serie A 2023/2024, per le due rappresentanti del basket campano al maschile nella massima serie, la Gevi Napoli Basket e la Givova Scafati: da domenica prossima, per entrambe, ci sara' l'esordio nel nuovo e primo campionato del basket italiano. La Gevi Napoli, che non ha potuto disputare l'ultimo test che era programmato sabato sera contro la Vanoli Cremona per la rinuncia della squadra avversaria in seguito al maltempo, giochera' il primo match della nuova stagione in trasferta il 1°ottobre sul parquet del PalaSerradimigni, contro il Banco di Sardegna di Sassari alle 17.30. I biancoblu sardi guidati dal mai dimenticato a Napoli, coach Piero Bucchi, hanno ultimamente sostituito l'infortunato Bendzius con l'ex NBA Mckinnie e hanno un roster ben fornito e "lungo" con i vari Tyree, Kruslin, Gombauld, Witthaker, Diop, Charalampopoulus, S.Gentile, Treier e Cappelletti. La Gevi Napoli dovrebbe poter utilizzare in Sardegna tutto il team a disposizione di coach Milicic, con il completo recupero anche dell'esterno canadese Ennis Tyler, dopo l'infortunio patito nel Memorial Pentassuglia di Brindisi. Il club partenopeo ha anche comunicato ieri, di aver ceduto in prestito la giovane l'ala-piccola del 2004, Coralic, al Lucera in B interregionale. Da domani martedi' 26 settembre, prendera' il via ufficialmente, la nuova stagione (la quinta consecutiva) di "Chiacchere da Basket", il rotocalco settimanale sul basket campano, on line su Pianeta Basket TV (canale youtube) e in onda anche su ben 9 tv sul digitale terrestre in Campania e oltre.