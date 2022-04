NAPOLI. Ancora una sconfitta domenica scorsa per la Gevi Napoli Basket (solo 51% dalla lunetta e 13 palle perse), la quarta consecutiva (la terza tra l'altro fra le mura amiche), che ha complicato non poco la rincorsa alla salvezza del team partenopeo in serie A di basket maschile e che sembrava cosa fatta qualche settimana or sono. Anche il Banco di Sardegna Sassari del mai dimenticato coach Piero Bucchi (per 4 stagioni sulla panchina napoletana nell'era Maione e vincitore della Coppa Italia con la Carpisa Napoli nel 2006) ha espugnato il PalaBarbuto, 72-78.

Ora per la Gevi, domenica prossima alle 20.45, in occasione del penultimo turno della stagione regolare ci sara' la fondamentale e difficile trasferta al PalaDozza di Bologna dove affrontera' in un vero e proprio spareggio da vincere per la permanenza nella massima serie la locale formazione della Fortitudo Bologna di coach Martino e di Aradori e compagni (sconfitta a Varese domenica scorsa), che e' distanziata dagli azzurri solo due punti in classifica ed ha anche vinto il match d'andata disputato al PalaBarbuto.

Queste le parole del coach azzurro Maurizio Buscaglia: "Con Sassari abbiamo giocato una partita di rincorsa come è naturale contro una squadra forte. Siamo stati sempre a contatto ma dobbiamo vivere meglio alcuni momenti della partita. Abbiamo sbagliato troppi tiri liberi che avrebbero potuto dare una svolta psicologica alla partita. Nel primo tempo ci sono state troppe palle perse che hanno portato canestri facili ai nostri avversari. La testa e' già alla prossima e importantissima sfida di Bologna, dobbiamo aggredire ogni chance che può portarci alla salvezza."

