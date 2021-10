Gevi Napoli Basket-Nutribullett Treviso 82-70

(14-15;35-27;58-45)

Napoli : Zerini 10, McDuffie 12, Matera ne, Grassi ne, Velicka 12, Rich 14, Parks 13, Marini 3, Mayo 3, Elegar 11, Uglietti 2, Lombardi 2

Treviso : Russell 7 ,Poser ne, Faggian ne, Bortolani 23, Casarin 7, Chillo, Sims 12, Sokolowski 5, Dimsa 4, Jones 8, Akele 4. All.Menetti.

Arbitri: Lo Guzzo, Nicolini, e Noce.

Spettatori: 1400 circa

Prima ed entusiasmante vittoria in serie A per la Gevi Napoli Basket, che sul parquet amico del PalaBarbuto, supera la Nutribullett Treviso (parsa stanca dai troppi match disputati nelle ultime settimane, solo il 39% da 2 e ben 18 palle perse per i veneti) per 82-70. Ottima la difesa per i partenopei, ma buona anche la prestazione in attacco del team di Sacripanti con ben 6 giocatori in doppia cifra e con tutti gli uomini impiegati andati a referto. Il miglior marcatore della Gevi (52% da 2 e 38% da 3 con 14 palle perse e 10 recuperate) è la guardia statunitene Rich con 14 punti (con 5/12 al tiro), 8 rimbalzi per il pivot Elegar, grande grinta per Zerini.

La Cronaca. Parte forte Treviso nel primo quarto. Dopo il 2-2 iniziale, la Nutribullett piazza un parziale di 8-0 con Jones e Bortolani. La reazione degli azzurri è però immediata, segna subito da 3 Parks, poi Rich in avvicinamento: a metà quarto siamo sul 12-9 Treviso. Grande equilibrio nel finale di parziale che si chiude sul 15-14 in favore della formazione ospite. Gli azzurri giocano un grandissimo secondo quarto caratterizzato da una straordinaria difesa che costringe Treviso ad attaccare con difficoltà. Segna Zerini da 3, Velicka colpisce dalla lunga distanza, la Nutribullett si affida a due canestri difficilissimi di Bortolani. Si va all’intervallo lungo sul 35-27 Gevi.

Partita caldissima con difese molto intense da una parte e dall’altra al ritorno sul parquet. Napoli, col canestro di Mayo, dato da 3 punti all’Instant Replay, vola sul +14, Bortolani tiene in partita Treviso, mentre Velicka trova la tripla del 58-45 su cui si chiude il terzo quarto. L’ultimo quarto è davvero clamoroso. Tre falli tecnici sanzionati a Treviso, tre falli antisportivi sanzionati a Napoli. La Gevi prova nuovamente a scappare con Marini e Parks, Bortolani, straordinaria la sua prova, riesce a tenere Treviso a galla. Il canestro di McDuffie, dall’angolo, chiude definitivamente il match.La Gevi Napoli Basket tornerà in campo domenica 17 ottobre alle ore 17,30, con diretta Eurosport 2, sul campo della Germani Brescia per la quarta giornata del Campionato di Serie A.

Le Dichiarazioni. Questo il post partita di coach Sacripanti:“Oggi è un giorno importante per la pallacanestro a Napoli. Abbiamo ottenuto la prima vittoria in Serie A dopo tanti anni. Voglio ringraziare la mia squadra, il mio staff tecnico, il Presidente e tutta la proprietà. Stiamo migliorando giorno dopo giorno, abbiamo fatto una settimana di allenamenti molto intensi e questo si è visto stasera.Abbiamo avuto buone letture difensive, ottima circolazione di palla e una grandissima intensità. Dobbiamo continuare a migliorare, ma sono davvero contento di questa vittoria.

Foto Olivetti