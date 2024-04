Si apre oggi un fine settimana importante per le due squadre campane che rappresentano la nostra regione nella massima serie del basket nazionale al maschile.La Gevi Napoli Basket dopo la cocente sconfitta di Varese, la quinta consecutiva per gli azzurri in campionato, avrà il delicato confronto interno sul parquet della FVA PalaBarbuto con il Banco di Sardegna Sassari, domani sera alle 19.30 (arbitreranno il match i signori, Lanzarini, Valzani e Noce). Quello con il team sardo guidato da coach Markovic e composto dai vari, Tyree, Jefferson, McKinnie, Kruslin, Charalampopoulos, Gombauld, Diop, Cappelletti e compagni, sarà anche il primo dei due confronti casalinghi consecutivi da calendario che attendono capitan De Nicolao e compagni, e che bisognerà sfruttare al meglio, nella non facile rincorsa ai prossimi playoff (il 21 aprile, invece, arriverà Trento a Fuorigrotta). Mancano solo quattro partite all'esaurimento della stagione regolare in serie A e la Gevi Napoli (nona in classifica proprio con la stessa Sassari e a sole due lunghezze dall'ottavo), ha ancora la possibilità con ben tre partite sul parquet amico (l'ultima sara' il derby interno con Scafati dopo l'unica trasferta di Reggio Emilia) di poter accedere alla post-season in programma da metà maggio in poi. La Givova Scafati, invece, reduce da tre sconfitte consecutive e al dodicesimo posto della graduatoria, dopo due trasferte non positive in termini di risultato in quel di Trento e Cremona, tornerà anch'essa a giocare sul parquet amico della Beta Arena PalaMangano. I gialloblu cari a patron Nello Longobardi, ospiteranno la combattiva formazione biancorossa della Pall.Varese di Mannion e compagni che e' reduce dalla netta affermazione su Napoli, sempre domani sera, ma alle ore 20 (arbitreranno i signori, Mazzoni, Gonella e Catani). Un successo per capitan Rossato e compagni contro i lombardi (tredicesimi), significherebbe sicuramente ipotecare la salvezza con ben tre giornate d'anticipo e disputare una parte finale di stagione regolare senza particolari assilli.