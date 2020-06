CASERTA. «Giornalisti aggrediti prima della conferenza stampa della Casertana allo stadio “Alberto Pinto”. L'episodio è avvenuto prima della presentazione del direttore generale della Casertana, Vincenzo Todaro, in programma nella sala stampa. Tre persone incappucciate sono entrate di soppiatto hanno aperto gli estintori scaricandoli sui giornalisti e lanciando sedie all'indirizzo dei presenti. Sono stati colpiti i colleghi Armando Serpe, Nico Marotta e Pasquino Corbelli, ma anche la moglie del presidente della Casertana Giuseppe D'Agostino, che era in prima fila in attesa dell'inizio della conferenza stampa. L'episodio segue alcune contestazioni che in questi giorni hanno animato uno scontro strisciante tra tifosi e organi di stampa con l’esposizione di striscioni di minacce contro i giornalisti. Chiediamo alle forze dell’ordine indagini rapide e la garanzia della sicurezza e del diritto di cronaca all’interno e fuori lo stadio della Casertana. Così come è necessaria da parte dei dirigenti della squadra più responsabilità. Proprio nei giorni scorsi il presidente aveva attaccato i giornalisti». È quanto affermano in un comunicato il Sindacato unitario giornalisti della Campania e l’Ussi Campania.