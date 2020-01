NAPOLI. Vincenzo Borriello, classe 2003, nativo di Napoli, nipote dell’ex calciatore Marco Borriello, anch’egli attaccante, si è formato calcisticamente con la Peluso Academy che da tempo fucina grandi talenti. Nella sua giovane carriera, ha militato nel Napoli ed anche nel Lavorate (Prima Categoria Campania), mettendosi subito in mostra con un cospicuo bottino di reti realizzate. In seguito si è trasferito al Pisa, nelle categorie Under 16 e 17. Dopo essere stato per ben due stagioni nella compagine toscana, vantando più di venti marcature, quest’anno, avendo trascorso il girone d'andata senza giocare, é arrivata alla rottura con la società. Il giovane centravanti partenopeo ha firmato un contratto che lo legherà all’Ascoli. Il suddetto club rinforza così il suo reparto offensivo, con un innesto di spessore per la categoria, destinato ad emergere ed ambire a salire sempre più in alto.