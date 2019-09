Nel mondo dell’informazione di oggi, ormai sempre più legato ai social network, spesso si fa fatica a distinguere tra i veri operatori del settore e i semplici utenti che provano a dare anticipazioni e notizie. In questo contesto è venuto fuori il fenomeno degli “insiders”, che mutuando da una figura realmente esistente nel mondo della finanza, è comparso sui social con l’obiettivo di “spifferare” in anticipo trattative di calciomercato. “Chiunque all’interno di un’azienda usi per il vantaggio personale informazioni o notizie riservate di pertinenza dell’azienda”. Questa la definizione esatta del fenomeno. Quale sia il vantaggio personale di questi misteriori utenti Twitter è semplice da capire: un po' di notorietà e divertimento. Eppure, il primo esponente fu serio eccome: in effetti, l’unico vero “insider” legato al mondo del calcio e del calciomercato è stato l’Oracolo Rossonero. Account anonimo nato su Twitter, che nel 2017, che con incredibile accuratezza e certezza assoluta, svelò dei retroscena importanti sul Milan e altre operazioni di mercato. In particolare sul mancato rinnovo di Donnarumma. La rottura con la società fu una notizia talmente inaspettata e clamorosa che autorevolissime emittenti, spiazzate, smentirono goffamente a suon di “Non ci risulta”, senza sapere di andare incontro a una brutta figura. Era tutto vero, infatti. L'Oracolo fece colpo.

Così come anche altre notizie date in totale anticipo, che spiazzarono anche i professionisti dell’informazione. Anche se con uno scarso seguito (circa 3mila followers all’epoca) “L’Oracolo Rossonero” portò nel mondo del calciomercato e dell’informazione una figura nuova. “Pericolosa” per gli addetti ai lavori, e quindi vista con sospetto. In quel caso, la definizione di “insider” era appropriata, perché “L’Oracolo”, oggi scomparso da Twitter, era probabilmente davvero qualcuno vicino alla società rossonera.

Col cambio di proprietà del Milan e l’addio ai cinesi, “L’Oracolo” ha chiuso i battenti. Fenomeno passeggero, ma che ha permesso la creazione di un sito web omonimo, ma soprattutto il morente “Oracolo” ispirò una serie di imitatori più o meno riusciti. L’Oracolo era ben informato anche sul Napoli: il club azzurro ha un enorme seguito sui social, ed evidentemente la cosa ha creato un fenomeno di emulazione. Con l’inizio di questa estate sono fioriti account di veri o presunti “insiders” che si sono messi a “predire” il futuro, provando ad anticipare trattative di mercato. Non con piglio giornalistico, ma con toni che passavano dal “predicatore” al “broker". Il più celebre è senza dubbio “Spud”, che utilizzando un lessico particolare, ha comunicato per enigmi, giochi di parole e soprannomi. Parla anche di calcio giocato, ma il pezzo forte era sicuramente il mercato. Pur non definendosi un “insider” ha provato ad anticipare le trattative di calciomercato, talvolta cogliendo nel segno, altre un po' meno, ma dando sempre l'impressione di saperne di più degli altri. Altro “insider” nato sulla sua scia è “Squad”, il cui nome richiamava proprio a Spud. L'insider Squad si presentava con fare più spavaldo e si divertiva a fare il verso e stuzzicare i giornalisti esperti di calciomercato, anche loro molto attivi su Twitter. Questi fenomeni hanno creato rapidamente un grosso seguito tra i tifosi del Napoli, almeno tra quelli che frequentano Twitter, e anche la nascita di molti “cloni”. Tifosi che a caccia ossessiva di notizie, finiscono col dare credito a chiunque: ovvio che gli account creati proprio per "attirarli" centrassero in pieno l'obiettivo. In particolare Spud, col suo lessico forbito, ha conquistato la simpatia di molti, meritandosi articoli dove veniva addirittura celebrato come colui che ha "battuto i giornalisti veri". In effetti per un periodo Spud è stato considerato perfino più affidabile dei professionisti del settore da moltissimi utenti. Ma non solo: è riuscito comunque ad anticipare qualche notizia, o comunque giocare col sottile confine tra intuizioni, tempismo e “fonti certe”. Inoltre, le anticipazioni degli insiders sono finite spesso e volentieri sui siti specializzati, diventando, di fatto, una fonte di notizie autorevole.

Ma Spud e i suoi cloni si sono meritati anche interviste radiofoniche. Tra loro anche moltissimi “followers” giornalisti, che nel dubbio tenevano bene in considerazione le anticipazioni di questi insiders. Purtroppo, però, è arrivata la “buccia di banana”. Gli insiders hanno scelto come loro cavallo di battaglia l’arrivo di James Rodriguez. Ovviamente, come nello stile dell’“Oracolo” l’imperativo era dare l’assoluta certezza, sciolinando dettagli su date e altri particolari che poi non hanno trovato riscontri. Una banale trattativa di mercato è diventata una vera e propria questione di fede. Nei periodi caldi dell'affare James, sulle bacheche degli Insiders toni da predicatori, che chiedevano ai propri lettori un vero e proprio atto di fede: ossia, credergli. Esattamente l’opposto di ciò che fanno i cronisti, che invece si limitano a raccontare i fatti giorno dopo giorno, ben guardandosi dal diffondere certezze: ma è un concetto difficile da far comprendere ai lettori più "easy". Anche se va detto che pure molti giornalisti sono “cascati” nella trappola James: ma le vere “vittime” del mancato acquisto di James sono stati loro, gli insiders. C’è chi ha chiesto semplicemente scusa (Spud), chi, invece, come Squad, ha provato a spiegare che era tutto voluto (una sorta di "esperimento"), per poi defilarsi abilmente dai social.

Naturalmente, tutti loro hanno dovuto fare i conti con il disappunto dei tifosi, che ingenuamente si erano fidati e hanno ancora più ingenuamente hanno dato a questi insiders la responsabilità delle trattative mancate. Molti, però, l’hanno presa con filosofia e hanno comunque ringraziato gli insiders, in particolare Spud, per averli fatti divertire in questi mesi estivi. Perché in fondo, anche se non si è concretizzato, inseguire James e Manolas a suon di indizi e indovinelli è stato divertente. Inoltre Spud si è reso protagonista di una raccolta fondi (quella assolutamente vera e certificata) che per fini benefici gli ha fatto sfruttare a fin di bene la sua popolarià. Eppure molti hanno dato addosso al “povero” Spud, ma in realtà il brillante “insider” ha suscitato curiosità e simpatia in molti, addetti ai lavori compresi. Tanto da stuzzicare e incuriosire anche l'ufficio comunicazione Napoli, che nella voglia di giocare con i sogni dei tifosi ci è cascato: un po' come gli insiders. Tutti i tifosi sono ancora in attesa di capire se in quel tweet col “Treno per Yuma”, pubblicato il giorno 6 luglio ci fossero indizi su James. Probabilmente sì: il riferimento al treno che in quel giorno portava i giocatori a Dimaro. Riferimenti al "Bandito" (soprannome di James dato proprio da Spud) e a quell'atmosfera sudamericana che fece pensare a Lozano (messicano) e James (colombiano). Chissà. Di certo la lezione è arrivata: con il calciomercato meglio usare sempre il condizionale...