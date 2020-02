IL COMMENTO

Dopo le tre vittorie consecutive negli scontri con Lazio, Juventus e Sampdoria, per il Napoli arriva lo scivolone interno contro il Lecce di Fabio Liverani. Gli azzurri non disputano una brutta gara, partono bene e riescono a rendersi pericolosi fin da subito, ma l'imprencisione in fase di realizzazione costa cara agli uomini di Gattuso. Fino al trentesimo minuto c'è solo la formazione partenopea in campo, poi la rete di Lapadula dà il via ad un'altra partita: i pugliesi inziano a prendere coraggio e si rendono pericolosi in un altro paio di circostanze, arrivando all'intervallo in vantaggio, sul risultato di 0-1. Ad inizio ripresa, la rete del pareggio di Arek Milik sembra il preludio alla rimonta, ma è solo un'illusione. Dopo poco più di 10 minuti, infatti, Lapadula trova la doppietta personale e riporta in vantaggio i suoi. A nulla servono i tentativi di reazione da parte del Napoli che si vede anche negare un rigore clamoroso dall'abritro, Antonio Giua, che ammonisce ingiustamente Milik per simulazione. Gli azzurri ci provano fino alla fine, ma al minuto 81 subiscono il colpo del KO con la punizione magistrale di Mancosu. Nel finale di gara arriva il goal in acrobazia di Callejon che accorcia le distanze, ma ormai è troppo tardi, la sfida del San Paolo termina sul risultato di 2-3. Per i pugliesi è il secondo successo consecutivo dopo la schiacciante vittoria per 4-0 ai danni del Torino, la formazione giallorossa si allontana ulteriormente dalla zona retrocessione e si conferma una delle compagini più in forma in questo momento della stagione. Per Insigne e compagni, invece, quella di oggi è una sconfitta pesante: il Napoli occupa in questo momento l'undicesimo posto a quota 30 punti e una vittoria nel match odierno avrebbe potuto rilanciare gli azzurri verso la 'zona Europa'. Ennesima occasione persa per i partenopei che ora sono attesi dal delicatissimo incontro che mercoledì li vedrà impegnati al Meazza contro l'Inter, per la seminfinale d'andata di Coppa Italia. La TIM Cup potrebbe rappresentare un vero e proprio 'salvagente' per la stagione azzurra, ma servirà il miglior Napoli per centrare quello che ormai sembra l'obiettivo maggiormente alla portata. Vietato abbattersi ora, un incidente di percorso può capitare, la formazione partenopea risulta essere tornata 'in salute' rispetto al recente passato e sarà importante ricominciare da subito a macinare gioco e risultati. Da domani si tornerà a lavoro a Castel Volturno, Gattuso avrà a disposizione due giorni per riordinare le idee, dopodichè si partirà alla volta di Milano.

LE PAGELLE DI NAPOLI-LECCE

Napoli

Ospina 5.5

Di Lorenzo 5.5

Maksimovic 5

Koulibaly 5

Mario Rui 6.5

Demme 6

Lobotka 5 (Mertens 6)

Zielinski 5.5

Politano 5.5 (Callejon 6)

Milik 6

Insigne 5.5 (Lozano 5.5)

Lecce

Vigorito 6

Rossettini 6

Donati 5.5

Rispoli 6

Donati 6

Majer 5.5 (Petriccione 5.5)

Deiola 5.5 (Paz S.V.)

Barak 6

Saponara 6.5

Falco 7 (Mancosu 6.5)

Lapadula 7.5

I RISULTATI DELLA VENTITREESIMA GIORNATA DI SERIE A

Roma-Bologna 2-3

Fiorentina-Atalanta 1-2

Torino-Sampdoria 1-3

Verona-Juventus 2-1

Spal-Sassuolo 1-2

Genoa-Cagliari 1-0

Napoli-Lecce 2-3

Brescia-Udinese 1-1

Parma-Lazio (9/2, h. 18:00)

Inter-Milan (9/2, h. 20:45)

LA CLASSIFICA AGGIORNATA DELLA SERIE A

1 Juventus 54

2 Inter 51

3 Lazio 50

4 Atalanta 42

5 Roma 39

6 Verona 34

7 Parma 33

8 Bologna 33

9 Milan 32

10 Cagliari 32

11 Napoli 30

12 Sassuolo 29

13 Torino 27

14 Fiorentina 25

15 Udinese 25

16 Sampdoria 23

17 Lecce 22

18 Genoa 19

19 Brescia 16

20 Spal 15

LA CRONACA DI NAPOLI-LECCE

Sta per iniziare, allo stadio San Paolo di Fuorigrotta, il match tra Napoli e Lecce, valido per la ventitreesima giornata della Lega Serie A. Sono circa 40.000 gli spettatori presenti, arbitro dell'incontro sarà Antonio Giua.

In casa Napoli c'è entusiasmo dopo le tre vittorie consecutive contro Lazio, Juventus e Sampdoria. Per il match odierno Gattuso recupera anche Koulibaly che partirà dal primo minuto. Ancora indisponibili, invece, Malcuit e Ghoulam. Tra i pali il tecnico calabrese si affida ad Ospina. A centrocampo spazio ai nuovi acquisti, Demme e Lobotka, che partiranno titolari. Esordio dal primo minuto anche per Politano che ha vinto il ballottaggio con Callejon.

Gli azzurri occupano in questo momento l'undicesimo posto a quota 30 punti e, con una vittoria oggi, potrebbero avvicinarsi ulteriormente alla zona Europa.

Il Lecce, reduce dalla schiacciante vittoria per 4-0 ai danni del Torino, arriva a Fuorigrotta in gran forma. Il tecnico, Fabio Liverani, dovrà ancora rinunciare a Babacar, alle prese con influenza e problemi fisici. Nessuna novità nella formazione dei pugliesi che confermano l'11 titolare di domenica scorsa.

Di seguito le formazioni ufficiali della partita.

NAPOLI (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui, Demme, Lobotka, Zielinski, Politano, Milik, Insigne.

LECCE (4-3-1-2): Vigorito, Rispoli, Lucioni, Rossettini, Donati, Majer, Deiola, Barak, Saponara, Falco, Lapadula.

Tutto pronto allo Stadio San Paolo, le squadre si stanno schierando sul terreno di gioco. Si attende solo il fischio d'inzio da parte di Giua.

1' Antonio Giua fischia il calcio d'inizio: primo pallone giocato dal Lecce.

4' Il Napoli prova subito a prendere in mano le redini del match: possesso palla degli azzurri, il Lecce si chiude nella propria metà campo cercando di non concedere spazi agli avversari.

6' Pressing alto da parte del Napoli, il Lecce non riesce a superare la metà campo e soffre quando i partenopei hanno il possesso della sfera.

8' Sono già 4 i calci d'angolo battuti dal Napoli, gli azzurri provano a rendersi pericolosi attraverso il giro palla.

9' Prima palla goal per il Napoli: Mario Rui cerca Milik al centro dell'area di rigore avversaria, il polacco però non riesce a colpire bene il pallone che termina sul fondo.

13' Ancora un'occasione per il Napoli: palla alta verso Zielinski nell'area di rigore leccese, il centrocampista polacco riesce ad incornare la sfera ma la conclusione finisce sul fondo non lontana dal secondo palo.

16' Ottimo l'inzio di gara da parte del Napoli: gli azzurri si rendono ancora pericolosi con Insigne che cerca il taglio di Milik nell'area di rigore avversaria. Vigorito riesce ad anticipare l'attaccante e ci mette una pezza.

18' Occasione sprecata dal Napoli: Donati combina un pasticcio difensivo e regala il pallone a Zielinski al limite dell'area di rigore. Il centrocampista polacco tenta di servire Milik da solo davanti a Vigorito, ma il passaggio risulta impreciso. Nulla di fatto.

20' Calcio di punizione per il Napoli da una mattonella interessante. Sul pallone Mario Rui.

23' Mario Rui prova il tiro dalla distanza, Vigorito risolve in due tempi.

24' Ancora una palla persa dal Lecce in fase difensiva: Insigne trova Milik che arriva alla conclusione, ma la sfera termina sul fondo.

26' Insigne ci prova da 25 metri con un gran destro a giro. Il pallone termina sul fondo, non lontano dal palo.

29' GOAL LECCE: arriva la rete di Lapadula con il primo tiro in porta da parte della formazione pugliese. Il risultato è ora sullo 0-1.

30' Il Napoli tenta la reazione immediata: Insigne ci prova da fuori ma la conclusione risulta debole e viene catturata senza problemi da Vigorito.

33' Lecce ancora pericoloso: a seguito di un contropiede la palla arriva sui piedi di Falco che ci prova col mancino. La palla termina sul fondo non lontana dal secondo palo.

35' Bella palla di Di Lorenzo a cercare Insigne: l'attaccante di Frattamaggiore, solo davanti a Vigorito, tenta la conclusione ma il tiro colpisce il palo e termina sul fondo.

37' Politano tenta l'azione personale e si accentra per provare la conclusione. Il tiro risulta però debole e impreciso e si spegne sul fondo.

42' Occasione Napoli: Mario Rui mette una bella palla al centro dell'area di rigore avversaria. Donati anticipa Politano e risolve in calcio d'angolo.

45' Giua fischia la fine della prima frazione di gioco. Al San Paolo il risultato è sullo 0-1, decide il match fino a questo momento la rete di Lapadula. I giocatori fanno il loro ritorno negli spogliatoi.

Bella partita a Fuorigrotta, il Napoli comincia benissimo e attraverso il possesso palla cerca di rendersi pericoloso. Il Lecce soffre molto le iniziative degli azzurri e fino al trentesimo minuto non riesce a concludere nemmeno una volta verso la porta difesa da Ospina. Il goal di Lapadula dà però inizio ad un altro incontro: i pugliesi iniziano a crederci e a prendere fiducia e riescono a rendersi pericolosi in un altro paio di circostanze. Gli azzurri provano la reazione immediata ma, complici le imprecisioni sotto porta, non riescono a impensierire la retroguardia giallorossa. La sfida resta però apertissima ad ogni risultato, sarà determinante l'atteggiamento con cui le due formazioni affronteranno la ripresa.

Le squadre stanno facendo ritorno sul terreno di gioco allo stadio San Paolo. Prima sostituzione tra le fila dei partenopei: Mertens subentra ad uno spento Lobotka. Nessun cambio invece per il Lecce.

Tutto pronto per il secondo tempo di Napoli-Lecce.

46' Giua fischia l'inizio della ripresa: primo pallone giocato dal Napoli.

47' GOAL NAPOLI: gli azzurri cominciano il secondo tempo come avevano iniziato il primo e spingono subito sull'accelleratore. Determinante il neo entrato Mertens che fornisce un'ottima palla a Milik che nulla deve fare se non insaccarla alle spalle di Vigorito. Il risultato è ora sull'1-1.

51' Reazione del Lecce: i pugliesi arrivano nell'area di rigore partenopea, la palla giunge sui piedi di Falco che prova la conclusione. Il tiro finisce largo sul fondo.

55' Il Lecce riesce a rendersi pericoloso quando trova gli spazi giusti: Saponara cerca Lapadula al centro dell'area di rigore avversaria, ma la conclusione del numero 9 leccese non impensierisce Ospina.

56' Occasione Napoli: Insigne solo davanti a Vigorito si lascia ipnotizzare dal portiere e spreca la palla del possibile vantaggio. Il risultato rimane sull'1-1.

58' Lecce ancora pericoloso con il duo Falco-Lapadula: il numero 10 leccese arriva alla conclusione ma il tiro risulta debole. Nessun problema per Ospina.

60' GOAL LECCE: i pugliesi provano con il possesso palla a trovare gli spazi giusti. Falco cerca Lapadula con una palla alta al centro dell'area di rigore avversaria, il numero 9 leccese incorna la sfera e la deposita alle spalle di Ospina. Risultato ora sull'1-2.

61' Seconda sostituzione tra le fila del Napoli: Callejon subentra a Politano.

65' Fallo di Rispoli su Insigne, il leccese riceve l'ammonizione. Il gioco ripartirà con un calcio di punizione in favore del Napoli nella metà campo giallorossa.

67' Insigne tenta un tiro-cross che Vigorito non riesce a bloccare. Sulla ribattuta prova la conclusione Milik che scivola e non riesce a depositare in rete il pallone.

70' Lecce vicino al goal dell'1-3: sul colpo di testa di Barak è decisiva la respinta di Ospina che evita il colpo del KO.

72' Milik cade nell'area di rigore leccese a seguito di un contrasto: Giua fischia il calcio di punizione per il Lecce e ammonisce l'attaccante polacco per simulazione.

73' Silent Check in corso allo stadio San Paolo: il VAR sta valutando l'intervento ai danni di Milik nell'area di rigore pugliese.

74' Silent Check terminato: l'arbitro Antonio Giua rimane fermo sulla sua decisione.

74' Sostituzione tra le fila del Lecce: Mancosu subentra a Falco.

76' Terzo ed ultimo cambio tra le fila del Napoli: Lozano sostituisce Insigne.

78' Ammonito il portiere del Lecce, Vigorito, per le numerose perdite di tempo nel riprendere il gioco.

80' Contropiede del Lecce: Mario Rui atterra Lapadula per evitare l'inferiorità numerica e riceve l'ammonizione. Si ripartirà con un calcio di punizione per i pugliesi nella metà campo del Napoli.

81' GOAL LECCE: grandissima conclusione di Mancosu sul calcio di punizione dalla distanza. Ospina non può nulla, il risultato è ora sull'1-3.

85' La partita non è finita e il Napoli fa capire di crederci ancora. Gli azzurri non riescono però a rendersi pericolosi, il Lecce è chiuso nella sua metà campo e quando può cerca di sfruttare le ripartenze senza sbilanciarsi.

87' Lozano mette un bel pallone al centro del'area di rigore avversaria, Demme arriva a concludere ma la sfera viene deviata in calcio d'angolo.

89' GOAL NAPOLI: palla alta di Demme verso l'area di rigore leccese, Lucioni prova a deviare la sfera ma fornisce involontariamente un assist a Callejon che in rovesciata deposita il pallone alle spalle di Vigorito. Risultato ora sul 2-3.

90' Il quarto uomo segnala che saranno 5 i minuti di recupero in questo secondo tempo.

90'+2' Il Napoli ci crede fino alla fine, tutto il Lecce a difesa della propria metà campo.

90'+3' Fallo di Lapadula al limite dell'area di rigore leccese. Punizione per il Napoli da posizione interessante.

90'+5' Antonio Giua fischia la fine dei giochi: al San Paolo passa il Lecce con il risultato di 2-3.